Vedenie F1 pozorne sleduje situáciu v Španielsku: Je štart VC ohrozený?

Vedenie prestížneho motoristického seriálu monopostov F1 v súvislosti s pandémiou koronavírusu pozorne sleduje situáciu v Španielsku, kde by sa počas tretieho augustového víkendu mala jazdiť Veľká cena Španielska na okruhu v Barcelone.

Dôvodom na zvýšenú pozornosť sú podľa portálu BBC Sports nové opatrenia v krajine na Pyrenejskom polostrove, ktoré zaviedli miestne úrady v snahe predísť výraznému nárastu nakazených ochorením COVID-19 počas tzv. druhej vlny. V Španielsku v ostatnom období vzrástol počet potvrdených prípadov, preto napríklad úrady v Barcelone na dva týždne "stopli" nočný život.

Aktuálne však nič nebráni tomu, aby sa v Katalánsku konali šieste preteky sezóny, keďže celý "kolotoč" F1 funguje na princípe uzavretej bubliny, teda s minimálnym kontaktom s okolím. Aj v rámci tohto systému existujú rôzne skupiny, ktoré spolu neprichádzajú do kontaktu. Konanie VC tiež sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia vrátane pravidelného testovania na COVD-19. Ako referuje britský portál BBC Sports, ak by sa v Španielsku nepodarilo v najbližšom období spomaliť nárast infikovaných, organizácia prestížnych motoristických pretekov by bola ohrozená.

Vedenie seriálu doteraz zverejnilo termíny trinástich tohtosezónnych zastávok, všetky na európskom kontinente. Známe je už aj to, že v USA, Mexiku ani Brazílii sa v roku 2020 jazdiť nebude, v týchto krajinách stále prebieha intenzívny boj s koronavírusom. Aktuálnu sezónu by mohli uzavrieť podujatia v Ázii - Vietname, Malajzii, Bahrajne či Spojených arabských emirátoch.