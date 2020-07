Neporazená austrálska boxerka s prezývkou Blonde Bomber, Ebanie Bridges (33), označila britských fanúšikov za najlepších.

Ako uvádza web The Sun, na jednom z nich totiž zarobila 550 eur, a to tak, že mu predala pár nevypratých tréningových ponožiek! So svojim "zážitkom" sa podelila aj na sociálnej sieti.Britskí fanúšikovia sú proste najlepší," napísala Bridges a dodala, že

"Čudné, bola som prekvapená, že ich nechcel podpísať. Teraz nemám žiadne zápasy, ale potrebujem si zarobiť. Mám plno žiadostí o zaslanie použitých ponožiek, spoteného oblečenia či fotiek bosých nôh." Bridges mala skvelú amatérsku kariéru, vo februári 2019 vstúpila medzi profesionálov. Odvtedy vyhrala všetky štyri zápasy.