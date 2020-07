Žena dvakrát zdvihla telefón, prišla o takmer 6-tisíc eur: Nenaleťte na tento lacný trik!

Žene z Hodonínska sa ozval falošný exekútor, na výzvu mu dvakrát poslala 75 000 korún (2 855 eur). Polícia prípad vyšetruje ako podvod, páchateľa hľadá. Na policajnom webe to v pondelok uviedol policajný hovorca Petr Zámečník.

Polícia pred podobnými prípadmi varuje, ľudia by si mali overovať informácie. Podvedenej žene sa na telefón ozval neznámy muž, ktorý sa predstavil ako pracovník exekútorskej kancelárie s pohľadávkou 75 000 korún, ktorú mala mať z minulosti. Povedal jej, že ak nechce, aby došlo k exekúcii majetku a odstaveniu účtu, má ihneď zaplatiť na účet, ktorý jej nadiktoval.

Podvodníci pripravili 87-ročného deduška z Trenčína o 15 000 eur: Naletel im na lacný trik

"Žena v časovej tiesni a obavách z možných následkov tak okamžite urobila," uviedol hovorca. Lenže asi hodinu po tom sa jej telefonicky ozvala žena, ktorá sa predstavila ako pracovníčka rovnakej exekútorskej kancelárie. Povedala, že v pôvodnom telefonáte uviedli zlé bankové spojenie, a tak volá znovu a nadiktuje správny účet. "Pôvodnú odoslanú čiastku sľúbili obratom vrátiť. Oslovená žena teda znovu poslala čiastku 75 000 korún," uviedol hovorca.

Ďalší deň podvedenej žene volali z údajného exekútorského úradu znovu, chceli ďalšie platby. To už ale žena odmietla a kontaktovala políciu. Polícia prípad preveruje ako trestný čin podvodu. Páchateľom v prípade dolapenia a odsúdenia hrozí až päťročné väzenie. Policajti pred podobnými prípadmi opakovane varujú. Ľudia by si mali predovšetkým overovať informácie. Pri podobných telefonátoch by mali byť obozretní a neposielať peniaze bez overenia pravdivosti podaných informácií.