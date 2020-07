Minister Sulík otvorene: Kde skončia peniaze z fondu obnovy?

Vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) predpokladá, že peniaze z fondu obnovy skončia v kompetenciách Úradu vlády SR.

Podotkol to na pondelkovom tlačovom brífingu. Na to, aby za agendu fondu obnovy zodpovedal samotný premiér Igor Matovič (OĽaNO), vládu vyzývali aj slovenskí europoslanci. Na otázku, v čích rukách skončia kompetencie za európske peniaze, Sulík odpovedal, že klasické eurofondy majú podľa koaličnej dohody všetky skončiť u ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí). "Pokiaľ pôjde o možnosti čerpať úvery, predpokladám, že to bude procesovať ministerstvo financií," doplnil Sulík.

"Ministerstvo hospodárstva tiež zostavilo svoj plán, aké schémy by chcelo zrealizovať práve na pomoc podnikateľskému prostrediu, to však bude - ak tomu správne rozumiem - časť peňazí, ktoré sú u pani ministerky Remišovej," domnieva sa Sulík. Ako minulý týždeň komentovali slovenskí europoslanci, fond obnovy je jednoznačne agendou pre premiéra. Podľa nich to bude zložitý technický aj politický boj a nikto okrem premiéra nemá dostatočnú autoritu tieto procesy koordinovať.

Premiér po bruselskom samite informoval, že Slovensko by malo mať v nasledujúcich rokoch k dispozícii od EÚ viac ako 40 miliárd eur - z doterajšieho programového obdobia nevyčerpaných osem miliárd eur, z balíka fondu obnovy 7,5 miliardy eur a zo sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 dostaneme 18,6 miliardy eur. Z fondu obnovy ešte môže Slovensko čerpať pôžičky do výšky 6,8 miliardy eur a vlastné spolufinancovanie projektov je naplánované vo výške 2,9 miliardy eur. Tak znela dohoda lídrov členských štátov, Európsky parlament však požaduje zmeny v návrhu dlhodobého rozpočtu Únie. Europoslanci varujú, že ak by mali hlasovať o aktuálnom návrhu, rozpočet neschvália.