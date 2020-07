Sarri sa v Juventuse dočkal prvého ligového titulu: Bujará oslava v kabíne!

Juventus Turín slávil už deviaty taliansky futbalový titul v sérii, no jeho tréner Maurizio Sarri (61) získal prvú ligovú trofej v kariére.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dočkal sa jej v premiérovej sezóne na lavičke Juventusu, ktorú poznačila trojmesačná prestávka zavinená pandémiou koronavírusu. Sa, keď v nedeľňajšom stretnutí 36. kola zvíťazili doma nad Sampdoriou Janov 2:0 zásluhou gólov Cristiana Ronalda a Federica Bernardeschiho. Na čele sú o sedem bodov pred druhým Interom Miláno. "citovala agentúra AFP Sarriho, ktorý nadviazal na úspechy svojich trénerských predchodcov.

Ligovú sériu Juventusu odštartoval Antonio Conte troma titulmi od roku 2012, po ňom pridal ďalších päť trofejí Massimiliano Allegri: "Každým rokom je to ťažšie a ťažšie. V športe nie je nič zaručené a nie je jednoduché udržiavať sa na takejto úrovni. Bola to veľmi ťažká, veľmi dlhá a veľmi zvláštna sezóna. To, že sme sa v nej stali majstrami už dve kolá pred koncom, je skvelá vizitka hráčov." Maurizio Sarri with some postgame fun í ½í¸‚í ¼í¾‰ pic.twitter.com/dPfonaESbd — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020 Šesťdesiatjedenročný Talian dosiahol druhý významný úspech vo svojej kariére, v ročníku 2018/2019 doviedol londýnsku Chelsea k triumfu v Európskej lige. Počas pôsobenia v SSC Neapol v rokoch 2015 až 2018 si nesiahol na žiadnu trofej, hoci z mužstva urobil jedného z najväčších prenasledovateľov Juventusu a Neapol sa dvakrát stal vicemajstrom. Turínčania však vládnu naďalej a získali už rekordné 36. "Scudetto" v klubovej histórii.

"Prezident klubu Andrea Agnelli vám dodáva energiu a podporu cítite aj od ostatných predstaviteľov Juventusu. Musíte prichádzať po špičkách a potom na vás čaká dlhá cesta. Nemôžete prísť do klubu, ktorý víťazí osem rokov za sebou, a chcieť okamžite všetko zmeniť. To by nebolo rozumné," zdôraznil Sarri.

Zatiaľ čo na domácej scéne zbiera "Stará dáma" jeden titul za druhým, na triumf v Lige majstrov čaká od roku 1996. Práve na najprestížnejšiu európsku klubovú súťaž sa sústredí v závere ročníka. V nedávnej minulosti sa dvakrát prebojovala do finále a Sarri verí, že v tejto sezóne by to mohla dotiahnuť ešte o posledný krok ďalej. Najprv však musí zvládnuť domácu odvetu osemfinále s Olympique Lyon, do ktorej pôjde 7. augusta s mankom po februárovej prehre 0:1 vo Francúzsku: