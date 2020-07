Brutálny útok v Bratislave: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie

Policajný vyšetrovateľ vedie v prípade útoku na Nákovnej ulici v Bratislave trestné stíhanie pre zločin vraždy v štádiu pokusu. Informovala o tom polícia.

"V pondelok krátko po 01.00 h boli záchranné zložky vyslané na Nákovnú ulicu v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, kde sa mali nachádzať tri ťažko zranené osoby s mnohopočetnými bodno-reznými ranami," uviedli bratislavskí policajti na sociálnej sieti. Prípad si na mieste prevzala výjazdová skupina Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Policajti miesto činu zabezpečili a podozrivú osobu na mieste zadržali," doplnila polícia. "Ďalšie okolnosti tohto prípadu sú v týchto chvíľach predmetom intenzívneho vyšetrovania. Hneď, ako to procesná situácia umožní, budeme verejnosť o prípade informovať," uviedla.

Útok na bratislavskej Nákovnej ulici si vyžiadal celkovo štyroch zranených vrátane tínedžera. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová. Troch zranených previezli do Univerzitnej nemocnice Bratislava a jedného zraneného tínedžera do Národného ústavu detských chorôb. Zranené osoby sú hospitalizované a mimo ohrozenia života. Podozrivý muž je na vyšetrení v nemocničnom zariadení.