Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou: Mala to byť víťazná stávka, v 98. minúte sa všetko zmenilo

Futbalový fanúšik Antony Johnson uzavrel pred štartom Premier League 2019/20 stávku, že hráč Manchestru United Jesse Lingard (27)nedá v celom priebehu súťaže gól a nezaznamená ani asistenciu.

Johnsonova nádej žila až do 97. minúty záverečného zápasu Manchestru, o minútu neskôr strelil Lingard svoj prvý a jediný gól v sezóne. Asistenciu nemal ani jednu.

Johnson si pred štartom súťaže vsadil tri libry, vyhrať mohol 135 libier. Jeho nádej na výhru podporil pred zápasom Manchestru v Leicestri fakt, že Lingard nefiguroval v základnej zostave trénera Oleho Gunnara Solskjaera. Ten ho však v 77. minúte poslal na ihrisko. Johnson v tom čase napísal na twitteri: "Ono sa to stane, však?" Obavy fanúšika sa však naplnili v 98. minúte, keď Lingard využil hrubú chybu domáceho Kaspera Schmeichela. Dánsky brankár chcel kľučkou obohrať krídelníka hostí, no ten jeho úmysel vystihol a loptu poslal do prázdnej bránky. "Nikdy som nemal pochybovať o tom, kto je najväčší kráľ," reagoval po tomto zásahu Johnson na sociálnej sieti.

O prekvapenie sa však postarala aj stávková spoločnosť, v ktorej si fanúšik vsadil. Stávku totiž vyplatila a Johnson peniaze venoval hnutiu Black Lives Matter. Informoval o tom portál givemesport.com. Manchester vyhral v priamom súboji o účasť v Lige majstrov 2:0, Leicester si tak v nasledujúcej sezóne zahrá Európsku ligu.