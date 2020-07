Ministerstvo hospodárstva vyhlasuje súťaž o inovatívny čin roka 2019: Prvou cenou je slušný obnos peňazí

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo tohtoročnú súťaž o inovatívny čin roka 2019.

Uviedol to vicepremiér a šéf rezortu Richard Sulík (SaS) na pondelkovom tlačovom brífingu. Do súťaže sa môžu prihlasovať od pondelka do 30. septembra právnické osoby či fyzické osoby - podnikatelia, ktorí v minulom roku uviedli na trh nejakú inováciu.

Súťaž pozostáva z troch kategórií - inovácia výrobková, inovácia technologická a inovácia služby. Ako podotkla Sulíkova poradkyňa Jana Kiššová, hodnotiacimi kritériami súťaže sú inovatívnosť produktu, procesu alebo služby v danom priemyselnom odvetví, prínosy pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť. "Čiže zvýšenie kvality niečoho, zníženie výmenných alebo servisných intervalov, zvýšenie efektívnosti, úspora času a zdrojov a tak ďalej," špecifikovala Kiššová. Hodnotiť sa bude aj vplyv na trh a na podnikateľskú činnosť. Pri hodnotení bude rezort prihliadať aj na vplyv inovácie na národné hospodárstvo (zvýšenie zamestnanosti alebo vývozu či ďalšieho rozvoja) a na efekt na ekológiu (či došlo k zníženiu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie).

Ministerstvo hospodárstva oceňuje v každej kategórii prvé tri miesta. "Prvou cenou bude vecná cena plus finančná odmena vo výške 7000 eur a, samozrejme, diplom," spresnila Kiššová. Druhé miesto v každej kategórii rezort hospodárstva odmení finančnou cenou vo výške 5000 eur a vynálezca inovácie umiestnenej na treťom mieste dostane 3000 eur.

Súťaž organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Ako zhrnul riaditeľ sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce agentúry Artur Bobovnický, súťaž má svoju bohatú históriu, prvýkrát ju vyhlásili v roku 2008. Odvtedy už agentúra evidovala viac ako 370 prihlášok a ceny rozdali celkovo v hodnote 161.000 eur. "K úspechom tejto súťaže patria napríklad také inovácie, ako mikrofluidný čip pre izoláciu rakovinových buniek, implantát na mieru pre spinálnu chirurgiu, ktorú vyvinul CEIT v Žiline, kapilárne rohože určené na vykurovanie v zime a na chladenie v lete v budovách, aplikácia kolaboratívneho robota, hi-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoreného jadrového paliva a mnoho ďalších," vymenoval Bobovnický.

"Táto súťaž má svoju bohatú históriu a považujem ju za dobrý spôsob, ako upozorniť na niečo, čo má zmysel, čo je dobrý nápad, čo pomôže nám v budúcnosti," dodal Sulík. Ľudí, ktorí sa venujú inováciám, zároveň vyzýva, aby sa do tejto súťaže prihlásili. Ceny budú odovzdané počas podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer v dňoch 20. - 21. októbra.