Letná charterová sezóna spustená: Pozrite sa, ako to vyzeralo na letisku v Bratislave

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave a cestovné kancelárie začali tohtoročnú letnú charterovú sezónu v porovnaní s minulým rokom takmer o dva mesiace neskôr.

Dôvodom boli opatrenia proti pandémii koronavírusu, počas ktorých boli civilné pravidelné a charterové lety zakázané od polovice marca do júna. Ako dnes informoval riaditeľ leteckého obchodu a strategického marketingu bratislavského letiska Radek Zábranský, v aktuálnej letnej sezóne majú naplánovaných predbežne len 308 charterových letov, čo je o 87 percent menej ako minulý rok, keď najväčšie domáce letisko vybavilo 2 345 letov pre dovolenkárov.

Prvé dva charterové lety s turistami vybavilo bratislavské letisko už v sobotu 25. júla do cyperskej Larnaky a na grécky ostrov Rodos. Do tých istých destinácií odleteli v pondelok ráno ďalší turisti. Cestovať na dovolenku k moru s cestovnými kanceláriami je možné aj do Iraklionu na gréckom ostrove Kréta. Charterové lety zabezpečujú tri letecké spoločnosti, potvrdených je zatiaľ 94 letov - AirExplore má v pláne 56 letov na Rodos, Krétu a do Larnaky, Cyprus Airways 20 letov do Larnaky a Smartwings 18 letov na Rodos a Krétu. Vlani patrili medzi najobľúbenejšie letné destinácie Slovákov Turecko a Egypt, letecké spojenie s týmito krajinami, podobne ako s Tuniskom, však momentálne nie je stále povolené.