Každý, komu HO ukáže, len nechápavo civí: Chalanisko valcuje internet extrémne dlhým...

Neuveriteľné, vďaka čomu sa stal hviezdou na internete... Jacob Pina má na sociálnej sieti TikTok už takmer milión sledovateľov, ktorým ukazuje jediné - svoj extrémne dlhý palec.

"Je reálny, ale musím ho natiahnuť, aby vyzeral dlhý," vysvetlil v interview pre NBC Boston Channel 10 chalan z amerického mesta Westport v Massachusetts. "Nebolí to, je to normálne, robím to už niekoľko rokov," tvrdí Jacob, ktorý sa hrdí palcom dlhým cca 12 centimetrov.

V jednom videu žartuje, že sa potrebuje schladiť. Záber, ako namočí palec do studenej vody, bol vzhliadnutý viac ako 7 miliónov krát.

Jacobova mama Karen Pragana hovorí, že sa jeho divným palcom nikdy netrápila. "Nikdy nemal problém s používaním rúk alebo niečo také. Je veľmi dlhý, vždy som mu hovorila, že má prsty klaviristu alebo chirurga. Ale nie, nikdy s tým nebol problém," povedala ešte minulý rok pre The Boston Globe. "Vždy som mu hovorila, že to má z hrania. Je veľmi vášnivý hráč."

A čo jeho prsty na nohách? "Každý sa ma na to pýta! Nie, nemám ich dlhé," dodal Jacob.