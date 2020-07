Mamička si myslela si, že jej dcéra je depresívna z karantény: Keď zistila pravdu, zrútila sa

Matka (39) pripisovala netradičné správanie svojej dcéry (8) úzkosti z karantény. Skutočný dôvod ju šokoval.

Kelly Morris si v apríli všimla, že malá Hollie sa začína správať odtiahnuto a odmieta opustiť dom. Ako informuje Metro, pripisovala to účinku karanténnych nariadení vlády na jej psychiku.

O pár týždňov neskôr jej ale začalo byť fyzicky zle. Očné vyšetrenie ukázalo zlé výsledky a Hollie musela okamžite podstúpiť operáciu. Teraz sa už dievčatko uzdravuje, no lekári matke povedali, že ak by sa jej zdravotným problémom nevenovala ešte zopár dní, nemusela by to Hollie prežiť.

"Hollie vôbec nebola sama sebou. Nechcela sa obliecť, dokázala preležať celý deň v posteli a o nič sa nezaujímala - no ja som to pripisovala tomu, že trpí úzkosťou z karantény," hovorí jej mama, zamestnankyňa základnej školy. "Odmietala vyjsť z postele, čo sa jej vôbec nepodobalo. Hollie je normálne veselým mladým dievčaťom, no teraz iba chodila po dome a nechcela sa s nikým baviť." Zvykli spolu chodievať na prechádzky, no malá Hollie zrazu stratila záujem o čokoľvek. Predtým sa radovala, keď videla svojich priateľov, no aj to sa zmenilo.

O mesiac neskôr začalo dievčatko trpieť bolesťami hlavy. Mama to pripísala klasickej sennej nádche. Keď sa k bolestiam pridalo aj vracanie, pomyslela si, že to súvisí s brušnou virózou.

Po prvom uvoľnení opatrení sa zišla celá rodina na stretnutí. Holliena babička Kath (58) si všimla, že s okom dievčaťa sa niečo deje. "Smerovalo dovnútra, takmer ako keby škúlila. Dovtedy som si to nevšimla, no keď na to mama poukázala, už som to nevedela prehliadnúť," hovorí Kelly.

Neskôr začala Hollie trpieť závratmi a mala problémy udržať rovnováhu, priam akoby bola opitá. Ľavé oko sa posúvalo stále viac a viac dovnútra. Mama s ňou nakoniec šla k očnému lekárovi na vyšetrenie, ktoré dievčatko absolvovalo už pred šiestimi mesiacmi a výsledky boli perfektné. Aj teraz prebiehala prehliadka dobre, ale doktor si všimol, že niečo vyvíja zozadu tlak na Hollieno oko. Vyzeralo to podľa jeho slov "celkom vážne".

Fotografie oka odoslal ďalším doktorom a tí o pár hodín neskôr zavolali Kelly, aby aj s Hollie prišli do nemocnice. Vyšetrenie odhalilo nádor v jej lebke veľkosti golfovej loptičky.

"Nedokážem slovami opísať, ako som sa cítila po zistení takejto správy. Zrútila som sa na zem. Keď počujete, že vaše dieťa má nádor na mozgu, hlavou vám víri milión otázok. Je to vážne? Bude v poriadku?" opisuje Kelly. Hollie prijala túto správu lepšie. "Myslím, že ju viac rozrušilo to, ako veľmi to rozrušilo mňa. Zrejme jej najprv nedošlo, aké to je vážne."

Nádor ohrozoval jej život, pretože kvôli nemu nemohla z mozgu poriadne odtekať tekutina. Na operačný stôl si ľahla do 24 hodín po tom, ako došla k očnému lekárovi. Jej matka zatiaľ čakala aj s rodičmi na lavičke pred nemocnicou. "Po štyroch hodinách, skôr, ako sme očakávali, nám zavolal primár. Povedal, že odstránili celý nádor a teraz zašívajú Hollie hlavu. Sedeli sme na lavičke a plakali."

Hollie prepustili z nemocnice po piatich dňoch. Nemusí sa ďalej liečiť, ale najbližšie štyri roky bude pravidelne chodiť na prehliadky, aby sa zistilo, či sa nádor nevrátil. "Hollie bola celý čas odvážna a vďaka Národnej zdravotnej službe Spojeného kráľovstva sme schopné čeliť všetkým prekážkam, ktoré nám skrížia cestu.

"Všetko je tak, ako pred karanténou. Nedávno volala s kamarátmi a od srdca sa zasmiala. Znelo to ako rajská hudba. Opäť je veselým mladým dievčatkom," hovorí šťastná matka.