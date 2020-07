Navždy nás opustila Olivia de Havilland († 104): Bola najstaršie žijúcou interpretkou, ktorá dostala Oscara

Vo veku 104 rokov zomrela Olivia de Havilland, hviezda Zlatej éry Hollywoodu. Jej zrejme najznámejšou rolou bola Melanie v romantickej vojnovej dráme Odviate vetrom (1939).

De Havilland skonala v nedeľu prirodzenou smrťou doma v Paríži, informovala jej newyorská publicistka Lisa Goldberg. Neustálym zdrojom klebiet a špekulácií bol jej vzťah so sestrou, herečkou Joan Fontaine. V čase svojej smrti bola podľa BBC najstaršou žijúcou interpretkou, ktorá získala Oscara.

Olivia Mary de Havilland sa narodila 1. júla 1916 v Tokiu britskému patentovému právnikovi Walterovi a jeho manželke, herečke Lilian. Do herectva sa vraj zamilovala v roku 1933, počas svojho amatérskeho divadelného debutu v predstavení Alica v krajine zázrakov. Všimol si ju režisér Max Reinhardt, ktorý ju obsadil do svojej produkcie hry Sen noci svätojánskej v Hollywood Bowl. Jej prelom prišiel, keď producent Hal Wallis presvedčil štúdio, aby ju obsadili do filmu Captain Blood (1935), po boku Errola Flynna. Následne sa spolu predstavili aj v ďalších filmoch, ako Útok ľahkej kavalérie (1936) alebo Dobrodružstvá Robina Hooda (1938).

Za spomínanú rolu Melanie v adaptácii románu Odviate vetrom si vyslúžila prvú nomináciu na Oscara. Ďalšie nominácie na ceny americkej Akadémie filmových umení a vied jej udelili v roku 1942 za film Brána ku šťastiu a v roku 1949 za The Snake Pit. Dva Oscary napokon získala - v roku 1947 za Každému podľa zásluh a v roku 1950 za Dedičku.

V päťdesiatych rokoch sa so svojím druhým manželom Pierrom Galantem presťahovala do Francúzska a väčšinu svojho času venovala rodine. V roku 1951 šokovala verejnosť, keď odmietla rolu Blanche DuBois v adaptácii hry Električka zvaná Túžba, ktorá napokon vyniesla Oscara Vivien Leigh.

V roku 1953 si na konto pripísala nomináciu na Zlatý glóbus za rolu vo filme Moja sesternica Rachel a chvály jej vyniesla aj Dáma v klietke z roku 1964. Následne hrala sporadicky ďalej až do konca osemdesiatych rokov a v roku 1987 dostala Zlatý glóbus za vedľajšiu rolu v snímke Anastázia: Annino tajomstvo.

V roku 2008, vo veku 92 rokov, dostala de Havilland od prezidenta Georgea W. Busha americkú Národnú medailu umení. O dva roky neskôr jej zas francúzsky prezident Nicolas Sarkozy udelil Rad čestnej légie a v roku 2017 jej udelili aj Rad britského impéria.