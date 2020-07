Prehľad prírodných vodných plôch, kde vás so psíkom nevyhodia: Kde schladíte štvornohého miláčika v lete?

Letné horúčavy stúpajú! Tak ako my, aj našimalí chlpáči sa potrebujú schladiť.

Majitelia ich berú na prírodné kúpaliská, nie v každom je však psíkom vstup povolený! Mestská časť Petržalka vyzvala psičkárov na dodržiavanie zákazu kúpania psov, čo vyvolalo búrlivú diskusiu. Psičkári tvrdia, že ich miláčikovia sú čistotnejší ako niektorí ľudia, ktorí po sebe nechajú neporiadok. Nový Čas pripravil prehľad prírodných kúpalísk, kam môžete ísť aj so psom.

Po tom, ako Petržalka upozornila na zákaz vstupu psov na Veľký Draždiak, strhla sa na sociálnych sieťach búrlivá diskusia. Ľudia sa čoraz viac sťažujú na kúpajúce alebo voľne pobehujúce psy. „Mestská časť na to upozorňuje zákazovými tabuľami. Napriek tomu sa stále nájdu jedinci, ktorí zákazy porušujú,“ uviedla mestská časť Petržalka. „Zákaz platí vzhľadom na skutočnosť, že jazero v letných mesiacoch využíva veľké množstvo ľudí,“ zdôvodnila.

Psičkári krútia hlavou. Prečo by takúto prírodnú plochu nemohli využívať psy, za ktoré platia daň? „Keď prišiel niekto so psom, ten sa pekne namočil a išli preč. Neprekážalo nám to, keďže sme boli na prírodnom neplatenom jazere,“ uviedla pod status Petržalky Mimi, hoci sama psa nemá.

Povolené miesta:

- Zlaté piesky - zo strany nudistickej pláže

- Malý Draždiak

- Chorvátske rameno

- Jazero Rovinka

- Slnečné jazerá, Senec

Zakázané miesta:

- Veľký Draždiak

- Štrkovec

- Kuchajda

- Zlaté piesky - hlavný vchod