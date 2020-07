Prekliate ministerstvo! Dolinay († 38) je už tretí z rezortu kultúry, ktorý zahynul: Mrazivá spojitosť

Nepredstaviteľná bolesť a žiaľ. To momentálne prežíva rodina štátneho tajomníka ministerstva kultúry Vladimíra Dolinaya († 38), ktorý v sobotu zahynul pri zrážke dvoch áut na južnom Slovensku.

Ministerstvo kultúry sa tak stáva naším najtragickejším rezortom. Pri dopravných nehodách zomreli už traja jeho predstavitelia. Ministerstvo kultúry má za sebou ďalší čierny deň.

Štátny tajomník Vladimír Dolinay, ktorý bol do svojej funkcie vymenovaný len pred necelým mesiacom, neprežil zrážku s protiidúcim vozidlom. „Ministerstvo kultúry SR dnes zasiahla mimoriadne smutná správa. Pri tragickej dopravnej nehode v poobedňajších hodinách zahynul štátny tajomník rezortu kultúry Vladimír Dolinay,“ informovalo ministerstvo, ktoré rodine a pozostalým vyjadrilo úprimnú sústrasť.

Pri nehode došlo k zrážke dvoch osobných vozidiel, pričom obidve skončili po náraze mimo vozovky. „Kia Sorento išla zo smeru Iža na Komárno a pri pravom okraji bola odstavená Škoda Fabia. Vodič kie začal brzdiť, a tým dostal šmyk,“ objasnila príčinu nehody nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková s tým, že auto následne prešlo do protismeru a došlo k obrovskej tragédii.

Kia narazila do protiidúcej Dacie Logan, v ktorej sedel Dolinay so svojou manželkou Zuzanou a s 2,5-ročným synčekom Adrianom, ktorého si adoptovali v roku 2017. Manželka a syn zrážku prežili, no museli byť prevezení do nemocnice. Zuzanin stav je vážny. „Utrpela úraz hlavy s poruchou vedomia. Museli ju napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu, aby boli zachované životné funkcie,“ povedal Novému Času Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Ako ďalej uviedol, bola transportovaná na neurochirurgiu do nemocnice v Nových Zámkoch, keďže išlo o kraniotraumu. „Vo vozidle bol aj chlapec, ktorý utrpel povrchové zranenie hlavy. Ten bol transportovaný do nemocnice v Komárne,“ doplnil Minár a uviedol, že štátny tajomník mal niekoľkonásobné devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. V druhom aute sa viezli dve osoby, ktoré taktiež utrpeli zranenia rôzneho rozsahu.

Tretia tragédia v rezorte

Dolinay je už tretím predstaviteľom ministerstva kultúry, ktorý zomrel pri dopravnej nehode. V novembri 1993 zavinil vodič vtedajšieho štátneho tajomníka rezortu Romana Zelenaya zrážku s kamiónom na hraničnom priechode Lanžhot. Zelenay pri kolízii zraneniam podľahol. V júni 2006 zas exminister kultúry František Tóth vošiel so svojím autom na železničné priecestie pri Trnave napriek tomu, že svietila červená. Zrážku s vlakom neprežil.

Kto bol Vladimír Dolinay († 38)