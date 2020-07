Lionel Messi vie koho by chcel za trénera Barcelony: Láka generála z Leedsu

Svet rieši jeho prestup do milánskeho Interu, no argentínska hviezda Barcelony Lionel Messi (33) má iné starosti.

Vie, že katalánsky veľkoklub potrebuje nového kormidelníka, aby mohol opäť konkurovať Realu. Podľa britského tablodu The Sun vyslovil meno, ktoré by si na lavičke Barcy želal on. Mal by to byť „generál z Leedsu“ ako na Ostrovoch prezývajú Messiho krajana Marcela Bielsu (65)!

Už dávnejšie je známe, že Messi a súčasný kouč Barcelony Quique Setién si nesadli. Čo šesťnásobný držiteľ Zlatej lopty aj priznal v jednom rozhovore, keď povedal, že základom na zmenu v tíme z Camp Nou by mal byť nový tréner. The Sun dokonca tvrdí, že Messi už začal všetko zariaďovať tak, aby jeho krajan, bývalý tréner Argentíny do Barcelony naozaj prišiel.

Marcelo Bielsa má za sebou skvelú sezónu, v ktorej dostal po šestnástich rokoch mužstvo Leedsu späť do elitnej anglickej konkurencie. Skvelú aj preto, že triumf v druhej anglickej lige je jeho prvým po dlhých dvoch desaťročiach! Veru áno, toľko uplynulo odvtedy, čo Bielsa priviedol Argentínu v roku 2004 k olympijskému víťazstvu v Aténach.

Je však otázne, či by Bielsa, ktorý je známy svojim diktátorským vodcovským štýlom koučovania, zapasoval do barcelonského modelu. V Leedse dosiahol úspech práve tým, že v klube zaviedol prísny vojenský režim a ešte prísnejšie sankcie za porušenie pravidiel. Isté je len to, že sa mu skončil kontrakt v Leedse. Ten by bol rád, keby ostal,no prípadnému záujmu Barcy by zrejme jeho ponuka konkurovať nemohol... Všetko bude závisieť od toho, ako sa od 21. júla 65-ročný Argentínčan prezývaný aj El Loco (Blázon) rozhodne.