Polícia zadržala muža, ktorý autom vrazil do davu ľudí v Berlíne: Išlo o útok?

Polícia zadržala 24-ročného muža, ktorý v nedeľu ráno v západoberlínskej štvrti Charlottenburg vrazil autom do skupiny ľudí a siedmich zranil. Informovala o tom agentúra DPA.

Polícia vychádza z toho, že nešlo o úmyselný čin - muž v dôsledku vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad vozidlom a pri odbáčaní vyšiel na chodník a narazil do skupiny ľudí. Vozidlo malo údajne estónsku poznávaciu značku.

Polícia nepredpokladá, že by tento incident mal politické či náboženské pozadie. "Doteraz nemáme žiadne dôkazy, že by išlo o útok," povedala policajná hovorkyňa. Voči mužovi je vedené vyšetrovanie pre podozrenia z pokusu o zabitie a pre nebezpečný zásah do dopravy. Denník Bild s odvolaním na očitých svedkov nehody napísal, že vodič auta pri zatýkaní opakovane kričal : "Je mi to ľúto. Je mi to ľúto."