Kuriózny prípad v NBA: Hráč sa vypýtal na pohreb, namiesto toho skončil v pánskom klube

Vedenie basketbalovej NBA preveruje správanie krídelníka Los Angeles Clippers Loua Williamsa.

Ten si vyžiadal dovolenie opustiť uzavretý kampus v Orlande, aby mohol ísť na pohreb, no na sociálnej sieti sa objavila jeho fotografia z pánskeho podniku.

Hráč Clippers podľa informácií ESPN povedal vyšetrovateľom NBA, že v klube Magic City v Atlante sa bol iba najesť v čase, keď sa tam žiadne predstavenie nekonalo. Lou Williams získal pred rokom druhýkrát za sebou ocenenie pre najlepšieho šiesteho muža ligy. V aktuálnej sezóne má bilanciu 19 bodov a 6 asistencií na stretnutie.