Cíger sa obul do fungovania slovenského hokeja: Čo trénerovi najviac prekáža?

Niekdajší slovenský hokejový útočník a neskôr aj kouč reprezentačného mužstva Zdeno Cíger bude po nedávnych zmenách vo vlastníckej štruktúre pôsobiť HC Slovan Bratislava. Päťdesiatročný rodák z Martina má mať v klube na starosti všetky dorastenecké tímy.

"Len minulý piatok boli prvé stretnutia s novými majiteľmi a musím povedať, že ideme do toho. Najprv som si myslel, že ostanem v Trnave, ale takúto ponuku som nemohol odmietnuť," uviedol Cíger pre web glob.zoznam.sk.

Bývalý kapitán "belasých" sa v ostatných rokoch venoval najmä vlastnej hokejovej akadémii a mládež sa bude snažiť zdokonaľovať aj v Slovane. "Chceme otvoriť novú kategóriu prvej ligy dorastu. Je to veľmi dôležité, lebo v Slovane je veľa hokejistov, ktorí chcú hrať najvyššiu súťaž, ale tí, čo sa tam nedostanú, musia ísť preč. Preto bude dobré, že Slovan bude mať prvú ligu dorastu. Budú teraz tri kategórie - kadeti, extraliga a prvá liga. Tí, čo sa nedostanú do extraligy, môžu takto hrať práve prvú ligu. Prinesie to motiváciu pre hráčov, nemusia chodiť po hosťovaniach, máme ich na očiach a vieme s nimi každý deň pracovať," priblížil zámer bratislavského klubu.

Cíger bude popri svojej funkcii komunikovať aj s trénerom A-mužstva Romanom Stantienom. "Hrávali sme spolu, roky sa poznáme. Je tam navyše aj Rudo Jendek (asistent trénera A-tímu, pozn. red.), s ktorým sme komunikovali a mali spoločné tréningy. V Slovane je momentálne veľmi zaujímavý tím, poznáme sa, máme spoločné názory. Dúfam, že nám to vydrží a budeme spolupracovať," poznamenal.

Podľa bývalého hráča, ktorý okúsil aj zámorskú NHL, sa na Slovensku vytvorila nedôvera voči hokeju a podmienky idú naďalej smerom nadol. "Hráči a najmä ich rodičia hľadajú stále spôsob, ako odísť zo Slovenska. Či už do Česka, Fínska, Švédska, USA, Kanady... S tým nevieme nič robiť. Pokým nevytvoríme na Slovensku lepšie podmienky a kvalitné súťaže, tak hráči budú odchádzať. Musíme naozaj začať pracovať, podobne ako napríklad Fínsko, ktoré je takisto malá krajina. Pred rokmi sa učili všetko od nás a to, čo dosiahli, je úžasné. Alebo sa pozrime na Švajčiarov, Maďarov, kde štát dáva veľké peniaze do športu. Na rozdiel od nás. Pokým tá podpora nepríde zhora, bude zle," myslí si Cíger.

Ďalší problém pri výchove mladých talentov podľa neho spočíva v tom, že pod Tatrami už zďaleka nie je toľko hokejistov ako v minulosti. "Väčšina klubov sa ledva prihlási do súťaže. To je zle. Z toho malého počtu hráčov potom ťažko vyprodukujete kvalitu. Kedysi boli v každom mužstve dvaja traja výnimoční hráči, rozdieloví, dnes to nie je. Je ich málo. V minulosti boli 16-roční či 17-roční hráči jednou nohou v ´áčku´. Dnes 17-roční a 18-roční hokejisti jednoducho nestíhajú, nemajú takú kvalitu. To je vidno a cítiť aj v najvyššej súťaži. My si stále myslíme, že máme kvalitných hráčov, ale pri konfrontácii na medzinárodnej úrovni padáme na hubu. Tam jednoducho nestíhame," zakončil Zdeno Cíger.