Poplach v Severnej Kórei: Vodca Kim Čong-un vydal bleskové nariadenie!

Severokórejský líder Kim Čong-un nariadil uzavretie mesta Käsong pri hraniciach s Južnou Kóreou.

Rozhodol tak po tom, ako sa v meste objavil pacient s pravdepodobnými symptómami ochorenia COVID-19. Vyjadril sa pritom, že sa podľa neho do krajiny dostal "zlý vírus", informovali v nedeľu štátne médiá.

Ak sa potvrdí, že uvedená osoba je skutočne nakazená koronavírusom, bude to prvý oficiálne potvrdený prípad v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR), ktorá dosiaľ tvrdila, že sa vírus na jej územie nedostal, čo zahraničný experti spochybňovali.

Uzavretie mesta nariadili v piatok popoludní. Podľa Kórejskej centrálnej tlačovej agentúry (KCNA) je pravdepodobný nakazený utečenec, ktorý pred rokmi ušiel do Južnej Kórey a začiatkom minulého týždňa nelegálne prekročil hranice na Sever. Za uplynulých 20 rokov ušlo na Juh viac ako 33-tisíc Severokórejcov, no je veľmi nezvyčajné, aby sa niekto z nich odhodlal prekročiť hranicu naspäť. "," skonštatoval Leif-Eric Easley z Ewha University v Soule.Pravdepodobný pacient, všetci, ktorí s ním boli v kontakte, aj tí, čo boli v uplynulých piatich dňoch v Käsongu, sú v karanténe. Zahraniční experti upozorňujú, že epidémia koronavírusu v Severnej Kórei by mohla mať hrozivé následky, keďže krajina má nedostačujúci systém zdravotnej starostlivosti a trpí chronickým nedostatkom liekov.Juhokórejská vláda sa zatiaľ k vyhláseniu svojho severného suseda nevyjadrila.