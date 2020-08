Keď miláčikovia trpia: Ako sa postarať o domáce zvieratká v letných horúčavách?

V horúcich dňoch netrpia len ľudia. Na vyššie teploty sú citliví aj naši miláčikovia.

Neraz omnoho viac, než ich ľudskí spoločníci. Na rozdiel od zvierat, ľudia majú možnosť aktívne sa ochladzovať potením. Ako teda udržať psíka, mačku či králika v dobrej kondícii? Keď prídu horúce dni, začneme sa potiť o čosi viac. Je to jednoduchý spôsob, akým znižujeme svoju telesnú teplotu. Väčšina cicavcov a dokonca ani ostatných domácich miláčikov však túto evolučnú výhodu nemá, a tak im musíme aktívne pomáhať.

Psy sa ochladzujú dychčaním, otvárajú papuľu a z pľúc a papule vypúšťajú vlhkosť, a teda prebytočné teplo. Ďalším mechanizmom je roztiahnutie ciev v oblasti tváre a uší, ktoré umožňuje unikanie tepla.„V horúčave nechoďte na dlhé prechádzky, predovšetkým s brachycefalickými plemenami, ako sú buldoček alebo boxer, ťažko sa im dýcha a v horúčavách sa rýchlo prehrievajú. Na prechádzku sa vyberte večer alebo ráno, ideálne do lesa,“ radí veterinárka Tamara Zimanová.

Olizovanie srsti

Mačky sa dokážu v obmedzenej forme potiť cez labky, pri vyšších teplotách je tento spôsob neefektívny a tak mačky vyhľadávajú tieň a miesta s nižšími teplotami, kde odpočívajú. Ak má mačka možnosť, sama si nájde spôsob, ako sa schladiť, a to hlavne odpočinkom v tieni. Vedeli ste, že aj olizovanie srsti pôsobí ako ochladzovací prostriedok?

Voda a tieň

Zvieratkám môže v letných horúčavách pomôcť aj jedinečná vychytávka. „Pre psíka môžete kúpiť chladiacu podložku. Psík si na ňu ľahne a chladí ho. Pozor však treba dávať na zápaly močový ciest, ak na nich psík leží pridlho,“ vystríha veterinárka.

V horúčavách však netrpia iba mačky a psy. Rovnako sú na vyššie teploty citlivé aj králiky, morčatá, škrečky, myšky či potkany, jednoducho všetky domáce hlodavce, zabúdať však nesmiete ani na operencov či korytnačku. Univerzálnym základným pravidlom je neustály prístup k čerstvej vode a tieň.

Myslite na prevenciu

Prechádzky či presuny po vonku plánujte s ohľadom na počasie, ideálne skoro ráno či po západe slnka. Ak musíte cestovať, vyberte najkratšiu trasu a klimatizovaný dopravný prostriedok, presúvajte sa v tieni. Nosíte v lete topánky? Váš psík nie. Avšak už pri teplote vzduchu 25 stupňov Celzia je asfalt rozpálený na 51 stupňov, pri 30 stupňoch Celzia na 57 stupňov. Citlivé labky si psík popáli do minúty od stúpenia na asfalt s 51 stupňovou teplotou!

Kto by nemiloval mrazené pochúťky? Áno, zmrazte obľúbené ovocie či zeleninu a potom ju ponúknite svojmu miláčikovi. Fľaše s mrazenou vodou môžete vložiť do ležoviska či do klietky. Pozor, nepoužívajte chladiace vrecká, zviera by ich mohlo rozhrýzť a otráviť sa. Nájdite svojmu zvieratku chladné miesto v domácnosti. Nechajte svojho psíka spať v miestnosti, ktorú ste ochladili pomocou klimatizácie, alebo mu preneste ležovisko do chladnejšej miestnosti.