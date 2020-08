Avokádová, čučoriedková alebo kávová: Takto si pripravíte vašu obľúbenú zmrzlinu aj doma

Ideálne letné osvieženie? No predsa zmrzlina!

Pripravte si svoju obľúbenú v pohodlí domova. Môžete si zamraziť celú vaničku, urobiť nanuky alebo zmrzlinu maškrtiť s palacinkamiči vafľami.

Čučoriedkovo - limetková zmrzlina

Na 4 porcie potrebujeme:

- 2 limetky

- 130 g čučoriedok

- 140 g cukru, najlepšie hnedého

- 200 ml kokosového krému

- 280 ml smotany na šľahanie

- hrsť čučoriedok na ozdobenie

Príprava:

1. Kôru z jednej limetky nastrúhame najemno a z oboch limetiek vytlačíme šťavu. Vlejeme ju do kastrólika a spolu s cukrom ohrievame, kým sa cukor nerozpustí. Prisypeme čučoriedky a 2 minúty varíme.

2. Uvarené čučoriedky vlejeme do misky a pridáme k nim kokosový krém. Smotanu vyšľaháme do polotuha a potom ju opatrne zamiešame do čučoriedkovej zmesi. Misku vložíme na hodinu do mrazničky, aby zľahka stuhla.

3. Zmes vyberieme z mrazničky a vyšľaháme metličkou, aby bola hladká a krémová. Vložíme znova do mrazničky a po hodine postup zopakujeme. Potom hmotu vložíme do nádoby s viečkom a necháme úplne zmraziť. Pred podáváním ju nechajte 20 min. pri izbovej teplote a podávajte ozdobenú čerstvými čučoriedkami.

Náš tip: Kokosový krém možno nahradiť zmesou smotany a 2 lyžíc strúhaného kokosu.

Avokádová zmrzlina

Na 4 porcie potrebujeme:

- 2 avokáda

- plechovku kokosového mlieka

- šťavu z ½ citróna (stačí aj menej)

- 5 lyžíc medu alebo agáveový sirup





Príprava:

Deň vopred dáme plechovku kokosového mlieka do chladničky, po otvorení by mala byť navrchu tuhá vrstva kokosového krému a dolu voda. Použijeme iba krém. Ak se vrstvy neoddelili, znamená to, že mlieko nemalo dostatočný obsah kokosového tuku. Môžeme ho použiť, ale nedáme ho do zmrzliny celé.

Dužinu avokáda a kokosový krém vyšľaháme do hladkého krému. Pridáme citrónovú šťavu a podľa chuti osladíme agáveovým sirupom alebo medom. Zmes dáme do uzatvárateľnej vaničky, zakryjeme potravinovou fóliou, viečkom a dáme aspoň na 6 hodín do mrazničky.

Tvarohovo mangové nanuky

Na 4 porcie potrebujeme:

- 1 zrelé mango

- 250 g jemného tvarohu

- 200 ml smotanového jogurtu

- 100 g práškového cukru

- 1 PL citrónovej šťavy

- 1 ČL vanilkového extraktu

Príprava:

V mixéri rozmixujeme mango s citrónovou šťavou, polovicou cukru a trochou vody na hustejšiu kašu.

V miske vymiešame tvaroh s jogurtom, polovicou cukru a vanilkovým extraktom. Týmto krémom naplníme nanukové formičky zhruba do polovice.

Nanukové formičky postupne plníme mangovou a tvarohovou zmesou a každú vrstvu necháme aspoň 2 hodiny zamraziť, aby nám vznikol efektný vzor.