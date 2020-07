Toto sú plány bratislavského Slovana: Peniaze za Šporara nechodia, rozpredajú hráčov?

Sezóna je na konci a Slovan Bratislava môže pomýšľať nad nadchádzajúcou sezónou.

Aby však bola úspešná minimálne tak, ako táto, klub si musí udržať čo najväčšie množstvo hráčov z aktuálneho kádra. To si dobre uvedomuje aj Ivan Kmotrík ml. Ten priznal, že zo strany iných klubov je záujem o kúpu niektorých hráčov, no klub sa s ich predajom nikam nehrnie.



Súčasná situácia poznačená koronavírusom môže za značný úpadok cien hráčov na trhu. Z toho titulu sa Kmotrík zdráha predaja svojich hráčov pod cenu. Samozrejme je iná vec, ak by prišla relevantná ponuka odpovedajúca požiadavkám Slovanu.



Tá však zatiaľ neprišla a prioritou tak ostáva udržanie čo najväčieho počtu hráčov. Klub je po finančnej stránke stabilný aj napriek tomu, že peniaze za Andraža Šporara nechodia.



Podľa Kmotríka sa na účet Slovanu dostavila prvá splátka z celkovej sumy 7 miliónov eur. Druhá je však v nedohľadne, hoci je už po termíne splatnosti. Blíži sa aj dátum splatnosti tretej splátky. Klub sa cíti bezmocný, hoci už podnikol právne kroky voči Sportingu Lisabon, no ten na výzvy zatiaľ nereaguje.