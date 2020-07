Mladý slovinský basketbalista je vychádzajúcou hviezdou: V dohľadnej dobe bude najlepší na svete!

Dlhočizný pokus z polovice ihriska pristál v koši a vyše 10-tisíc divákov v madridskom WiZink Center vybuchlo nadšením. A chlapec zo Slovinska sa len usmieval.

Bolo to v decembri 2017 a Luka Dončič mal len 18 rokov. Už vtedy o ňom vraveli ako o najväčšom talente európskeho basketbalu za ostatných niekoľko rokov. V podkošovej odrode El Clásica sa predviedol 16 bodmi, 6 doskokmi a 7 asistenciami a výrazne sa podieľal na triumfe Realu Madrid nad FC Barcelona (87:75). Bolo to najviac z celého hviezdneho tímu Realu, ale štandard mal zvyčajne ešte vyšší.

Dončičova ďalekonosná paráda bola rovnako veľkolepá ako to, čo predvádzali na ihrisku Lionel Messi a Cristiano Ronaldo vo futbalovom El Clásicu. Lenže ctižiadostivý mladík z Ľubľany mal väčšie ambície ako len zabávať španielske či euroligové publikum. O rok neskôr už produkoval dychberúce akcie v NBA. Hneď vo svojej prvej sezóne v drese Dallasu Mavericks sa stal nováčikom roka a v ročníku 2019/2020, ktorý v marci zastavila pandémia koronavírusu, mali jeho priemery troch najdôležitejších štatistík už výrazne svetové parametre: 28,7 bodu, 9,3 doskoku a 8,7 asistencie na zápas. V 54 zápasoch dovedna 14-krát predviedol cenený triple-double. To všetko vo veku 21 rokov a priemernom pobyte na palubovke necelých 28 minút.

Vzormi otec a krstný otec, iba 16 minút medzi 10-ročnými

Ako to, že Dončič už v mladom veku udivuje takou komplexnosťou? A čo je za tým, že tak skvele zvládol prechod z juniorskej do mužskej kategórie? Aj v jeho prípade platí, že jablko nepadlo ďaleko od stromu alebo skôr, že študent už v mladom veku preskočil svojho učiteľa. Jeho otec Saša hrával basketbal profesionálne v Slovinsku, Srbsku aj Francúzsku. Ešte ďalej to dotiahol jeho krstný otec. Rasho Nesterovič si zahral za Minnesotu, San Antonio, Toronto aj Indianu v NBA a v roku 2005 dokonca zdvihol nad hlavu víťaznú trofej ako hráč Spurs. Keď Saša Dončič v roku 2007 hrával za Olimpiju Ľubľana, jeho 8-ročný syn sa ho už vtedy snažil napodobňovať. Počas zápasu sedel za košom a v prestávke vkĺzol na ihrisko, aby si precvičil otcov spôsob streľby z odskoku. Už vtedy bol súčasťou detského tímu Olimpije do 10 rokov, lenže to trvalo ultra krátko.

"Bol som jeho trénerom presne 16 minút. Ten chlapec bol vyšší a oveľa lepší ako jeho rovesníci. A keď vstúpil na ihrisku, hneď bolo cítiť, že tam prišiel líder. Bolo jasné, že basketbal má v krvi. Odohral 16 minút a na druhý deň sme ho presunuli medzi 12-ročných," uviedol Dončičov prvý tréner Grega Brezovec, cituje ho portál BBC.

Technika aj fyzická sila, mladík, čo predbehol dobu

Prešli dva roky a okolo 12-ročného Luku sa začali obšmietať skauti popredných európskych klubov. Chlapec podával konštantné výkony v klube aj reprezentácii Slovinska do 13 rokov. Na svoj vek skvele ovládal techniku vedenia lopty, akoby bez námahy dirigoval hru a aj úspešne zakončoval. Okrem toho oplýval aj fyzickou silou potrebnou pri doskakovaní či inej práci pod košom. "Všetky tie skvelé pohyby, ktoré teraz predvádza v NBA, sme u neho videli už v Slovinsku v oveľa mladšom vydaní. Samozrejme, teraz je vyšší, rýchlejší aj silnejší. Základy toho všetkého sme však spozorovali už v Ľubľane," uviedol šéftréner mládeže v Olimpiji Ľubľana Lojze Šiško.

Nečudo, že prišla ponuka do mládežníckej akadémie popredného talianskeho klubu Montepaschi Siena. Padlo to, lebo sa objavil transfer, ktorému sa nedalo odolať. Ešte nie 14-ročný Dončič putoval na 5 rokov do Realu Madrid. Vyčnievať medzi mládežníkmi v Slovinsku a v Reale Madrid sú dve rozdielne veci. Aj v španielskej metropole sa však Dončič čoskoro dostal do vyšších vekových kategórii ako patril. V sezóne 2014/2015 mal 15 rokov a už vypomáhal aj madridskému tímu do 18 rokov a tiež sa objavil v rezerve A-tímu. V mladučkom veku sa stal MVP na Turnaji budúcich generácií, juniorskom ekvivalente Euroligy. Vo finále pomohol Realu zdolať Crvenu Zvezdu Belehrad. A potom to prišlo, na konci sezóny 2014/2015 sa prvýkrát objavil v slávnom Reale Madrid. Mal iba 16 rokov.

"Už vtedy o ňom každý rozprával, že jedného dňa to bude veľký hráč. Lenže naša juniorka každý rok vyprodukuje troch-štyroch basketbalistov, ktorí vyčnievajú nad ostatnými a o pár rokov už o nich nebudete počuť. Keď som ho však videl, ako na jednom z tréningov doskočil loptu a potom s ňou dribloval ľavou rukou za svojím chrbtom, také niečo nie je bežné ani u najväčších profíkov. Jeho ruka priťahovala loptu ako jo-jo a presne vedel, čo s ňou najbližšie urobí. Takto sa prejavuje talent podporený tvrdou prácou, rozvíjanie koordinácie medzi rukou a okom hráčom," predniesol chválospev na Dončiča bývalý hráč Realu Madrid Joe Arlauckas. "Odvtedy som sa do neho zamiloval a sledujem každý jeho basketbalový krok," doplnil.

Tri trojky za 2 minúty z ruky 16-ročného chlapca

V januári 2016 čakal na Real dôležitý zápas Euroligy proti CSKA Moskva. Španieli mali zranených niekoľko rozohrávačov vrátane veľkého Sergia Llulla. Voľba padla na mladého Dončiča, aby rozbehol zápas ako člen základnej päťky. Proti nemu sa postavil jeden z najlepších defenzívnych hráčov súťaže - Američan Kyle Hines. A keďže tréneri CSKA boli presvedčení o tom, že mladík na druhej strane nemá skúsenosti ani guráž na to, aby sa strelecky výraznejšie presadil, nechali mu pomerne veľa priestoru. Bola to veľká chyba. "Počas zápasu na mňa tréner kričal: ´On sa neodhodlá k streľbe. Bráňte ho hlboko a nechajte ho nech vystrelí.´Lenže bolo to presne naopak. Dončič trafil tri trojky po sebe za dve minúty počas druhej štvrtiny a bolo po zápase. Také niečo som nikdy predtým nevidel, aby prišiel niekto 16-ročný a začal komandovať tím, akým je Real Madrid. Presne vedel, čo chce, veril si. Nesprával sa ako niekto, kto má šestnásť," zamyslel sa po rokoch Hines.

Arlauckas jedným dychom tvrdí, že Dončič rozhodne nie je žiadny nadčlovek. Stáva sa, že aj jemu nevyjde zápas a nakričí na neho tréner. V súboji Euroligy proti Darussafaka Istanbul ho videl na lavičke rozplakať sa po tom, čo ho tréner vystriedal. Rozdiel medzi ním a väčšinou ostatných je však aj v tom, ako dokáže prijať kritiku a poučiť sa z chýb. "Aj on je len človek a vie odohrať strašný zápas. Lenže v tom ďalšom sa vráti vo výbornej fazóne. V jeho očiach vidíte odhodlanie, túžbu a odolnosť," významne podotkol Arlauckas, ktorý po skončení kariéry komentuje basketbal pre Euroleague TV.

Zrelý na titul majstra Európy v osemnástich

V lete 2017 Dončič vtrhol ako víchor aj na reprezentačnú scénu a hneď bol z toho historický titul majstra Európy pre Slovinsko. Deväť zápasov a deväť víťazstiev je štatistika hodná zápisu do histórie. Vo štvrťfinále sa Slovinci postavili proti Lotyšom aj zásluhou 27 bodov a 9 doskokov Dončiča ich zdolali 103:97. V semifinále zverenci trénera Igora Kokoškova doslova zdemolovali hviezdami nabitých Španielov (92:72) a 18-ročný mladík sa zaskvel 11 bodmi, 12 doskokmi a 8 asistenciami. Vo finále proti Srbom (93:85) už prenechal streleckú taktovku skúsenejším spoluhráčom aj preto, že v tretej štvrtine musel odstúpiť pre zranenie členka. Aj tak však Dončič zanechal v Istanbule veľký dojem a bude sa na neho spomínať ako na jedno z najlepších individuálnych vystúpení tínedžera na vrcholnom európskom podujatí v histórii. "Znie to divne, ale on na tom šampionáte ako hráč dozrel, hoci mal len osemnásť. To, čo predvádzal na palubovke, bol prejav basketbalovej zrelosti," nadchol sa Arlauckas na webe BBC.

V ďalšej sezóne priviedol Dončič už v úlohe lídra Real Madrid k 10. titulu v Eurolige. V semifinále prispel k triumfu nad CSKA Moskva 16 bodmi a vo finále proti Fenerbahce pridal 15 bodov. Vyhlásili ho za najmladšieho MVP Euroligy v histórii, rovnako sa stal MVP Final Four a prevzal si aj ocenenie pre hráča s najväčším progresom. Potom už logicky nadišla etapa s názvom NBA. Na aprílovom drafte si mladého Slovinca vybral z tretieho miesta Dallas a odvtedy z tohto výberu nesmierne profituje. "Stal sa nováčikom roka NBA a dostal sa do výberu All-Star. A to ešte nemá 22 rokov. Jeho potenciál je obrovský," myslí si Hines. Arlauckas doplnil ešte väčší superlatív: "Pozeráte sa na mladíka, ktorý má nábeh stať sa najlepším na svete. A to už v krátkom čase."