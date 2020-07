Herečka Eva Rysová na dôchodku: Ako prežívam časy korony!

Vyšla si osladiť život. A to doslova. Herečka Eva Rysová (87) si užíva leto plnými dúškami.

Rozhodne nesedí len doma, vo svojom bratislavskom byte, naopak, pokiaľ môže, tak sa vyberie aspoň na malú prechádzku. Aj pred niekoľkými dňami sme ju zastihli, ako si pochutnáva na kávičke a zákusku v cukrárni. Spoločnosť jej robila sympatická tmavovláska a ako je jasné z fotografií, obe dámy sa náramne dobre zabávali.

Rysová, ktorá sa už s hereckou kariérou rozlúčila, si na dôchodku dopraje. Fotograf Nového Času zachytil herečku v cukrárni. „Bola som s opatrovateľkou Katkou na prechádzke. Toto je moja obľúbená cukráreň a keď dostanem chuť na niečo sladké, tak sem spolu zájdeme. Robia tu dobrú kávičku a fantastické zákusky. Len sú trošku priveľké, niekedy ani nevládzem celý koláč zjesť,“ prezradila babka Roznerová z Búrlivého vína. Hoci si najskôr obe sadli k stolu vnútri cukrárne, predpoludňajšie slnko ich vylákalo na terasu, kam im priniesli kávu aj s koláčmi. „Chvíľu si tu posedíme, porozprávame sa a potom pôjdeme domov. Je to pre mňa príjemná prechádzka, nie je to ďaleko. Len je to trošku do kopca, ale veď sa nikam neponáhľam,“ skonštatovala a dodala, že istotu pri chôdzi má aj vďaka barle a opatrovateľke.

„Katka je veľmi príjemné žieňa, rada som v jej spoločnosti. Pomôže mi, vybaví čo treba, keďže môj jediný syn žije v Kanade,“ pochválila opatrovateľku sympatická Rysová. „Keď sa dá, stretnem sa s priateľkami, idem k sestre, chodia ma navštevovať moji bývalí žiaci aj kolegovia. Inokedy lúštim krížovky, pozriem si televíziu alebo len tak premýšľam,“ podotkla, kým sa rozlúčila.