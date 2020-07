Hrad Miolans môže byť váš za 4,25 mil. eur: Väzenie markíza de Sade je na predaj

Kto by nechcel byť pánom svojho vlastného hradu? Úchvatná starobylá pevnosť je teraz na predaj vo Francúzsku za 4,25 milióna eur.

Hrad Miolans má veľmi pestrú históriu. Väznili tam aj slávneho markíza de Sade, ktorému sa po štyroch mesiacoch podarilo ujsť. Hrad postavili ešte v 11. storočí na 550 metrov dlhej a 200 metrov vysokej skale v Savojsku pri hraniciach s Talianskom a so Švajčiarskom. Je z neho výhľad aj na Mont Blanc. V 16. storočí pevnosť prestavali na väzenie, ktoré sa stalo známe ako alpská Bastila.

V roku 1772 tam uväznili markíza de Sade. Od jeho mena sa odvodzuje slovo sadizmus, bol známy perverznými sexuálnymi chúťkami, ktoré opisoval aj vo svojich knihách. To ho priviedlo aj do väzenia.Na hrade Miolans bol väznený aj s barónom zo Songy. Obaja požadovali, aby ako šľachtici mohli večerať v jedálni a nie v cele. Vedľa jedálne bola miestnosť bez mreží a keď sa jedného dňa pobrali jesť aj všetci strážcovia, šľachtici ušli aj so sluhom.

Nechali po sebe len lístok, v ktorom poďakovali za starostlivosť a vyjadrili nádej, že za ich útek nikoho nepotrestajú. Hrad po Francúzskej revolúcii nechali spustnúť ako symbol starej éry. V 19. storočí sa dostal do súkromných rúk a bol čiastočne opravený. Dodnes je sčasti obývaný a sčasti prístupný verejnosti. A teraz môže byť aj váš.