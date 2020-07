E-šport áno, či nie? Chlapcovi z Anglicka sa vysedávanie stalo osudným

Mladík z Anglicka sa necítil dobre. Jeho doktor si myslel, že ide o otravu jedlom. Len 24-ročný Angličan Louis O’Neill, ktorý celé dni sedel za počítačom a vyhýbal sa aktívnemu pohybu, zomrel následkom vytvorenia krvnej zrazeniny vnútri žily.

Po takejto tragickej správe, ktorá obletela svet pred pár týždňami, sa začalo ešte viac diskutovať o tom, či sa vysedávaniu pred počítačom, na ktoré nás všetkých odsúdila pliaga týchto mesiacov COVID-19, dá hovoriť šport. O názor sme požiadali jedného z najuznávanejších športových lekárov na Slovensku Pavla Maloviča (68), ktorý pridal niekoľko dôkazov, že vysedávanie za počítačom má ďaleko od športu.



E-športy sú v dnešnej dobe horúcou témou nielen v počítačovej komunite, ale tiež vo vedení Medzinárodného olympijského výboru (MOV), kde sa diskutuje o ich prípadnom zaradení do portfólia olympijských športov. Názory na to sa líšia. Elektronický šport je definovaný ako „súťažné hranie počítačových hier ako profesionálneho športu“. Podľa tohto tvrdenia by to mal byť šport, ale... Klasická definícia športu hovorí, že ide o „formu fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov“.

Ďaleko od aktivity

„Prirovnanie týchto dvoch definícií dokazuje, že hranie počítačových hier nie je fyzickou športovou aktivitou, hoci sedenie samotné predstavuje výraznú telesnú náročnosť vďaka dlhodobému zotrvávaniu v neprirodzenej polohe - prirodzenou polohou človeka je státie,“ spustil dr. Malovič a pokračoval: „Argument, ktorý zástancovia e-športov používajú, že napríklad šach sa tiež považuje za šport, no fyzická aktivita to nie je, lebo sa pri ňom sedí, neobstojí. Dobrý šachista musí mať vynikajúcu fyzickú a s ňou súvisiacu mentálnu kondíciu, ktorú získava tvrdým pohybovým tréningom, dobrou životosprávou a správnou regeneráciou - teda to všetko, čo je hráčovi e-športov väčšinou cudzie.“ Podľa odborníka hráči e-športov nedbajú na to, čo konzumujú. Je pre nich omnoho jednoduchšie objednať si pizzu, hotdog či mäsový burger namiesto prípravy zdravšej formy potravy. „Stáva sa, že cez deň vynechajú obed, len aby sa mohli venovať hraniu. Pijú sladené a pre zdravie rizikové energetické nápoje vo veľkých množstvách nielen kvôli chuti a rehydratácii, ale pre ich povzbudzujúce účinky. Nadváha je u nich prítomná vo vysokom percente. Naopak, ,klasický‘ športovec si musí svoj jedálny lístok a pitný režim prispôsobiť kvalitou svojmu športu,“ povedal skúsený športový lekár.

Už aj „počítačový“ lakeť

Hráč e-športu dokáže za minútu uskutočniť 400 pohybov na klávesnici alebo s myšou a to je štvornásobok toho, čo zvládne bežný používateľ PC. Deje sa to v neprirodzenej polohe, z čoho vyplývajú rozličné ťažkosti s pohybovým aparátom. „Vo výraznej miere sa objavujú problémy s bolestivým preťažením zápästia (syndróm karpálneho tunela), obťažujúci ,počítačový‘ lakeť (úpornou bolesťou pripomína ,tenisový‘ alebo ,golfový‘ lakeť). Nezriedka sa vyskytnú bolesti ramena a súvisiace problémy stuhnutej krčnej chrbtice, ktorú hráč dlhodobo udržiava v neprirodzenej polohe. Často je prítomná neúprosná bolesť temena hlavy,“ začal vyratúvať dôsledky dlhodobého „športovania“ pred obrazovkou počítača P. Malovič a pridal aj ďalšie: „Dlhodobé sedenie je dôvodom bolestí hrudnej (hrbatenie) aj krížovej (seknutie) chrbtice, ochabnutia hrudníkového svalstva a degradácie hlbokého svalového stabilizačného systému chrbta, objavenia sa zlatej žily (hemoroidov), ale aj zvýšeného výskytu kŕčových žíl (varixov). S tým súvisí tiež riziko tvorby krvných zrazenín v žilovom systéme dolných končatín, ktorej obeťou sa stal futbalový tréner spomínaný v úvode tohto článku.“

Trpí aj srdce

Počas e-hry dokáže tep srdca hráča stúpnuť dlhodobo až na 180 - 200 úderov, čo však nie je podľa lekára úplne fyziologické, keďže je to zapríčinené stresom a nervozitou, a pokles na pokojovú úroveň sa dostaví len v minimálnom rozsahu. Srdce je zároveň namáhané aj prídavnými látkami kofeínového typu v nápojoch a jeho prirodzený odpočinok je narušený. Z uvedeného vyplýva, že pohľad lekára na zaradenie e-športov do programu olympijských hier je jednoznačne negatívny, hoci „pokrok“ nezastavíš...

čo je to e-šport?

Elektronický šport čiže e-šport, ktorému v koronavírusovej dobe prepadli aj tí, ktorí to pôvodne nemali v úmysle, je súťažné hranie počítačových hier ako profesionálny šport. Delia sa väčšinou podľa uznávaných typov počítačových hier na strategické a športové.