Za 52 dní ničnerobenia dostal 250 000 eur: Holandský tréner Jordi Cruyff vie, ako na to

Aj legendárni futbaloví tréneri škrípu zubami od závisti... Ani jeden z nich totiž ešte nezarobil za ničnerobenie takú sumu!

Holandský tréner Jordi Cruyff (46) skončil na lavičke futbalovej reprezentácie Ekvádoru bez jediného tréningu, bez jediného zápasu, no zväz juhoamerickej krajiny mu musí zaplatiť za 52 dní vo funkcii 250 000 eur.



Zaplatiť mu musia za dni vo funkcii, ktoré určite neboli odpracovanými dňami... Syn zosnulej legendy Johana Cruyffa († 68) vlastne v Ekvádore pred šiestimi mesiacmi iba podpísal kontrakt! Postu trénera ekvádorskej reprezentácie sa ujal v januári, no vo februári, keď v krajine prepukla pandémia, sa však vrátil do Európy, aby bol so svojou rodinou. Do Ekvádoru mal podľa dohody priletieť 17. júla, no k tomu už neprišlo. Jordi Cruyff jednoducho nepricestoval, iba oznámil, že končí.

Ekvádorský futbalový zväz tak má ďalší problém! Už v apríli totiž odvolali prezidenta Francisca Egasa, ktorému vyčítali okrem iného aj to, že sa s trénerom so slávnym menom dohodol na príliš vysokom plate, no a pred týždňom odstúpil z funkcie športového riaditeľa Španiel Antonio Cordón.

Jordi Cruyff hral za Barcelonu i Manchester United, deväť štartov má na konte v drese Holandska. Ako tréner však má na konte oveľa viac štácií, po ukončení hráčskej kariéry pracoval na Malte, na Cypre, v Izraeli a pred Ekvádorom aj v Číne, kde pracoval pri kormidle tímu Čchung-čchingu.