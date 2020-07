Vladimír Weiss st. rozmýšľa o budúcnosti na káve: Skončí ako tréner gruzínskej reprezentácie?

Kuje stratégiu? Aj skúseného slovenského trénera Vladimíra Weissa st. (55) zasiahlinásledky globálnej koronakrízy. Čas trávi prevažne doma v rodnej Bratislave, kde sa z času na čas vyberie do River Parku na kávičku. Žeby rozmýšľal o svojej futbalovej budúcnosti?

Ešte v októbri minulého roka v tom mal Weiss jasno. „V decembri sa mi končí zmluva. Mám opciu na marcovú baráž Ligy národov. Uvidíme, chcem sa vrátiť do klubu a pravdepodobne na 99 percent v Gruzínsku ako tréner skončím. Štyri roky je na reprezentačnej úrovni dosť dlhý čas. Naše cesty sa pravdepodobne rozídu,“ vykladal v tom čase do médií skúsený trénerský stratég. Lenže človek mieni a korona to mení. Osud to zariadil tak, že sa mu vinou globálnej pandémie pôsobenie za gruzínskym reprezentačným kormidlom o čosi predĺžilo.



Aj preto sa zrejme snaží prísť na iné myšlienky na čerstvom vzduchu. V poslednom čase ho často vídať v bratislavskom River Parku vysedávať na káve. Žeby tam rozmýšľal o plánoch na barážový duel svojich zverencov? Gruzínsko čaká najskôr Bielorusko a v prípade úspechu lepší z duelu Severné Macedónsko - Kosovo. A možno myslí ďalej do budúcnosti. Vo futbale, a obzvlášť poznačenom koronakrízou, nikdy neviete, čo bude zajtra.