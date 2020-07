Slováci Valach a Skokan odkazujú zosnulému Buchtelovi († 20) do neba: Už máš svätý pokoj, kamarát

Česká športová scéna sa od piatka spamätúva z tragédie, keď mladý hokejista Ondřej Buchtela († 20) podľahol vzácnej rakovine srdca.

V hrdinskom boji s nevyliečiteľnou chorobou ho podporili aj Slováci Juraj Valach (31) a Dávid Skokan (31), ktorí si so šikovným obrancom v minulosti zahrali v drese Chomutova. Dvojica po strate kamaráta pre Nový Čas len ťažko hľadala slová...



Sarkóm na srdcovom svale, ktorý už zasiahol pľúca. Takýmto zdrvujúcim ortieľom lekárov sa začala v polovici mája Buchtelova hra o čas. Oveľa ťažšie ako samotná diagnóza sa však mladíkovi prijímala krutá informácia o tom, že na tento unikátny typ rakoviny v súčasnosti žiadna účinná liečba neexistuje. Keďže medicína mu v jeho trápení už nedokázala pomôcť, posledné týždne strávil Ondřej v domácej starostlivosti, kde pri ňom deň-noc stála jeho milujúca priateľka Anička.



Žena, ktorá na jeho tvári dokázala napriek bolesti vždy vykúzliť úsmev a v najhorších chvíľach života mu bola oporou. Kedysi silný chlap a český mládežnícky reprezentant bol totiž odrazu odkázaný na kyslík, invalidný vozík a pomoc svojich blízkych. Hoci obaja cítili, že tento zápas sa len láskou vyhrať nedá, nevzdávali to. Po júnovom medializovaní jeho stavu sa začali húfne hlásiť mnohé známe tváre z rôznych kútov sveta, aby Ondřejovi dodali nielen potrebnú guráž, ale aj finačne prispeli na zbierku.



Na konečnej cifre 133-tisíc eur sa podieľali aj jeho bývalí spoluhráči z Chomutova Valach a Skokan. Prvý mu poslal 1 000 eur, druhý mu venoval vlastnú hokejku. „Vždy je veľmi smutné, ak človek takto predčasne odíde. Ak je to však niekto, koho ste poznali, o to viac to mrzí,“ smutne povedal pre Nový Čas Valach, ktorý si v sezóne 2018/2019 s Buchtelom odkrútil aj pár extraligových súbojov v jednej obrane.



„Bol to normálny a slušný chalan. Fajn do šatne aj do partie. Talentovaný a šikovný zadák s dobrou rozohrávkou a so skvelým myslením,“ dodal Juraj, ktorý s Ondřejom nebol v kontakte, no jeho bitku s nemilosrdným osudom na diaľku sledoval. Podobne ako Skokan, ktorý si svojho času nadanie „zelenáča“ Buchtelu hneď všimol.



„Bol ohromne šikovný na puku. Super čítal hru a mal toho ešte veľa pred sebou. Išiel tou správnou cestou. Škoda, že ho okolnosti zastavili. Je mi to ľúto,“ skonštatoval zlomený Dávid. Oboch Podtatrancov skorý odchod ich odhodlaného exparťáka zasiahol a zarmútil. S boľavými srdcami sa však obaja zhodujú v odkaze, ktorý Buchtelovi posielajú na večnosť: „Už máš svätý pokoj, kamarát, odpočívaj...“