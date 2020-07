Mario Balotelli si po vyhadzove z Brescii našiel nový klub: Útočisko by mal nájsť v 3. lige!

Mario Balotelli (29) naposledy pôsobil v prvoligovom mužstve Brescia. Tá sa však svojimi výkonmi príliš fanúšikom nezavďačila a už s predstihom je istým zostupujúcim do Serie B.

Podobne sa klubu nezavďačil ani Mario Balotelli, ktorý sa vďaka svojej nedisciplinovanosti pripravil o angažmá v tomto klube. Majiteľ Brescie ho totiž po opakovaných ignoráciách tréningov poslal preč a vzájomný kontrakt bol rozviazaný.



Mario však bez klubu dlho neostal. Najnovšie údajne rokuje s talianským treťoligistom. Rodák z Palerma by sa mal upísať klubu Como. Ten je účastníkom Serie C.



Hoci môže ísť z Mariovho pohľadu za podradnú ligu či klub, opak je pravdou. Klub totižto vlastní miliardár Robert Budi Hartono. Robert zároveň potvrdil rokovania s Mariom. Jeho plány sú dostať klub čo najrýchlejšie do Serie A medzi talianskú špičku.



Pre kontroverzného Balotelliho by tak vôbec nemuseli ísť o zlé angažmá, kedže milióny by mu na účte pravdepodobne pribúdali aj tu.