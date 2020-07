Taliansky ostrov je preplnený migrantmi, starosta je zúfalý: Ak to vláda nespraví, tak výnimočný stav vyhlásim ja

Taliansky ostrov Lampedusa je preplnený migrantmi zo severnej Afriky, povedal v sobotu starosta súmestia Lampedusa a Linusa Totó Martello, na ktorého sa odvolala agentúra DPA.

"Situácia sa stala nezvládnuteľnou. Ak to vláda nespraví, tak výnimočný stav vyhlásim ja," povedal Martello. Podľa agentúry ANSA sa na ostrove s rozlohou 20 kilometrov štvorcových nachádza 1027 migrantov vrátane 203, ktorých minulú noc do bezpečia prepravili pobrežné hliadky. Približne 50 z nich pre nedostatok možností ubytovania ubytovali v stanoch v lampeduskom prístave.

Na ostrove sa síce nachádza jedno centrum pre migrantov, avšak oficiálne má kapacitu pre 95 ľudí. Pravidelné premiestňovanie migrantov do sicílskeho mesta Porto Empedocle - naposledy tam v piatok prepravili 200 osôb - tiež nestačí na zmiernenie kritickej situácie na Lampeduse. V súvislosti s touto situáciou tento týždeň Lampedusu nezávisle od seba navštívili ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová a opozičný líder z krajne pravicovej strany Liga Matteo Salvini. Príchody migrantov do Talianska v posledných týždňoch prudko vzrástli. V období od 1. do 24. júla sa do krajiny dostalo 4384 migrantov, v porovnaní s približne 1000, ktorí prišli v júli 2019, a 2000 v júli 2018.

Počty migrantov, ktorí prichádzajú po mori, sú však nižšie v porovnaní s obdobím od roku 2014 do polovice 2017, keď sa ich na pobrežie Talianska dostalo vyše 600 000. Tento rok Taliansko zatiaľ eviduje 11 334 migrantov, ktorí sa na jeho územie dostali po mori, čo je takmer rovnaký počet ako za celý rok 2019. V roku 2018 do Talianska dorazilo 23.370 migrantov.