Wisterovej boj o deti: Veci sa pohli! Zdrvujúca správa pre exmanžela Jeremyho

Veci sa hýbu rýchlosťou blesku! Nový Čas len v piatok informoval o podaní odvolania Jeremyho Hulsha (41) voči zamietnutiu jeho žiadosti o vydanie dočasného opatrenia, aby jeho deti nemohli vycestovať z USA a súd už aj rozhodol.

Jeremy s odvolaním nepochodil a synov Harlowa (8) a Thea (6) si môže moderátorka po 7 mesiacoch od únosu odviezť konečne domov na Slovensko.

Wisterová s Hulshom sa bijú o deti na americkom súde v Chicagu už dlhé mesiace po tom, čo ich Jeremy bez jej vedomia ešte v októbri 2019 zobral zo Slovenska. Americký súd však rozhodol, že sa deti musia vrátiť späť na Slovensko do 21 dní od vydania rozsudku, čo Hulsh okamžite napadol. Podal žiadosť o dočasné opatrenie, aby deti nemohli vycestovať do lehoty 21 dní najprv na odvolací súd. Ten však túto jeho žiadosť zamietol, pretože kompetenciu o tomto rozhodnúť mala sudkyňa Kendall, ktorá rozhodla o vydaní detí späť na Slovensko. Tá však jeho žiadosť zamietla s tým, že Jeremy má nízku šancu byť úspešný pri odvolacom súde, kde napadol jej rozsudok. Zdôvodňuje to tým, že Vera vedela svoj prípad dobre podložiť dôkazmi.

Takisto píše, že aj keby Vera deti z USA odniesla a Jeremy následne bude úspešný pri odvolaní, tak Vera by bola povinná riadiť sa nariadením súdu aj mimo USA. Rovnako tak sa nechala sudkyňa počuť, že je vo verejnom záujme, aby sa deti čo najskôr vrátili do svojho bydliska, aby sa započal ich aklimatizačný proces a príprava na nástup do školy a škôlky, kde chýbali takmer sedem mesiacov. Voči zamietnutiu žiadosti sudkyňou Kendall sa Jeremy následne odvolal na odvolací súd, ale ten mu rovnako nevyhovel.

Wisterovej právnici tak okamžite požiadali súd o vydanie pasov detí. Má ísť o dva neplatné izraelské pasy, dva platné slovenské a jeden neplatný americký pas, ktoré americký súd zadržiaval od 11. decembra 2019. A to z dôvodu obavy, že by s deťmi mohol ich otec vycestovať na neznáme miesto. Zamietnutím všetkých Jeremyho snáh tak prichádza rad na moderátorku, ktorá bude mať pasy synov čoskoro vo svojich rukách a v ceste na Slovensko aj s chlapcami jej tak už nebudú stáť žiadne súdne nariadenia či iné oficiality.