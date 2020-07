Tenisový turnaj v Piešťanoch pozná svoje finalistky: Schmiedlová si zmeria sily so Škamlovou

Druhá nasadená Anna Karolína Schmiedlová (25) deklasovala v sobotnom semifinále dvojhry na tenisovom turnaji Piešťany Ladies Open 2020 trojku podujatia Terezu Mihalíkovú (22) 6:0, 6:1 a postúpila do finále.

O titul zabojuje v nedeľu proti štvrtej nasadenej Chantal Škamlovej, ktorá si poradila s Timeou Jaruškovou 7:6 (4), 6:3.

Schmiedlová sa pustila do súperky hneď od začiatku a v prvom sete jej uštedrila "kanára", keď jej dovolila uhrať iba šesť fiftínov. V druhom sete síce Mihalíková ukoristila Schmiedlovej prvý servis, no to bolo z jej strany všetko, a keďže už nezískala ďalšiu hru, prehrala druhý set 1:6.

V prvom sete mali Škamlová i Jarušková najväčšie problémy na svojich podaniach. Škamlová prišla hneď o svoje prvé, no potom za stavu 1:2 brejkla Jaruškovú trikrát za sebou. Vedenie 5:3 však nevyužila a dokonca dovolila súperke otočiť priebežný stav na 6:5, Jarušková však v dvanástej hre opäť stratila servis a v tajbrejku bola úspešnejšia Škamlová.

V druhej časti zápasu si obe hráčky držali podanie až do siedmej hry, vtedy Škamlová využila hneď prvý brejkbal. Následne ho potvrdila a dostala sa do vedenia 5:3, ktoré druhým brejkom v druhom sete pretavila na víťazstvo. "Timka hrala nepríjemný tenis, tým, že je ľaváčka mi to dosť znepríjemňovala apovedala Škamlová pre web stz.sk.

Ženy - dvojhra - semifinále:

Anna Karolína Schmiedlová (SR-2) - Tereza Mihalíková (SR-3) 6:0, 6:1, Chantal Škamlová (SR-4) - Timea Jarušková (SR-6) 7:6 (4), 6:3