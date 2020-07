Na Australian Open plánujú prísne opatrenia: Vstupná karanténa aj špeciálny transport na kurty

Usporiadatelia tenisového Australian Open plánujú budúci ročník úvodného grandslamového turnaja sezóny rad opatrení kvôli pandémii koronavírusu.

Tenistov by mali po vstupnej karanténe čakať obmedzenia okrem iného čo sa týka ubytovania aj dopravy na kurty, do hľadiska Melbourne Parku bude mať prístup menej divákov. Ďalšie inšpirácie chcú usporiadatelia čerpať zo skúseností organizátorov US Open a odloženého French Open.

Podľa šéfa austrálskeho tenisu Craiga Tileyho budú musieť zahraniční hráči po prílete do krajiny prejsť karanténou a po testoch na koronavírus sa ubytovať v niektorom z preverených hotelov. K cestám na kurty budú musieť využívať len vyčlenené dopravné prostriedky a v areáli dodržiavať množstvo hygienických a bezpečnostných opatrení. Hľadisko bude mať obmedzenú kapacitu zhruba na polovicu, aby bolo možné dodržiavať pravidlá o odstupe. Diváci zo zámoria sa zrejme kvôli cestovným obmedzeniam na kurty nedostanú vôbec.

Australian Open sa tento rok stihlo odohrať ešte pred tým, než svetové dianie vrátane športu v marci paralyzovala pandémia koronavírusu. Mužský titul získal Novak Djokovič, ženám kraľovala Sofia Keninová. Wimbledon bol tento rok kvôli opatreniam proti šíreniu Covidu-19 zrušený, French Open usporiadatelia preložili na prelom septembra a októbra, US Open sa má hrať od 31. augusta.