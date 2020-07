Vydražili vzácne nevydané demo zosnulého speváka Davida Bowieho: Toľko peňazí za jednu platňu?!

Umelec nahral skladbu I Do Believe I Love You v roku 1966, keď pôsobil ako skladateľ piesní vo vydavateľstve Orbit Music. Očakávalo sa pritom, že platňa, ktorú predajca z Londýna našiel v zbierke staršej hudby, by mohla vyniesť do 5 000 libier (asi 5 500 eur).

Kupujúci, ktorý sa v dražbe aukčného domu Wessex Auction Rooms v Chippenhame zúčastnil prostredníctvom telefónu, napokon za nahrávku zaplatil 15-tisíc libier a ďalších tritisíc libier dal na poplatky. Medzi ďalšími vzácnymi Bowieho kúskami, ktoré ponúkali v aukcii, bola okrem iného aj podpísaná platňa The Man Who Sold The World z roku 1970. Tú predali za 7 224 libier (7 940 eur). David Bowie, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977). Na konte má viac ako dve desiatky štúdioviek, pričom posledná, Blackstar (2016) vyšla na jeho 69. narodeniny. Podarilo sa mu získať šesť Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.