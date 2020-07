Fitnesska († 38) zomrela krátko po svadbe: Pár hodín po smrti od nej priatelia dostali zarážajúcu správu

Dva mesiace pred smrťou sa fitnesska Gemma Sisson vydala za svojho partnera Rickyho Moorea a len pár hodín po tom, čo odišla z tohto sveta, od nej rodina prostredníctvom Facebooku obdržala zarážajúcu správu.

Gemma Sisson si povedala áno so svojím životným partnerom Rickym Mooreom štyri dni po prijatí do nemocnice, kde strávila svoje posledné týždne. Krátko na to pokojne zomrela v náručí svojho manžela. Len pár hodín po jej smrti zostali jej priatelia a rodina šokovaní, keď sa na jej účte na sociálnej sieti objavil nový príspevok.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Ak sa táto správa uverejnila, znamená to, že som konečne zomrela po týždňoch dlhého čakania,“ napísala v správe. V príspevku ďalej uviedla, že sa jej konečne uľavilo. „Nemôžem sa dostatočne poďakovať Rickovi, ktorý bol po mojom boku a dal mi úžasnú lásku a podporu počas tohto zlého obdobia,“ pokračovala Gemma a nezabudla sa poďakovať ani svojim sledovateľom na sociálnych sieťach a povzbudiť ich k tomu, aby si život užívali naplno.

Gemma a Ricky boli spolu 16 šťastných rokov a zúčastňovali sa spolu na kulturistických súťažiach po celom svete. Prvýkrát bola Gemme diagnostikovaná rakovina v apríli 2018, keď podstúpila týždne vyčerpávajúcej liečby. Počas boja so svojou chorobou získala tisíce podpisov na petíciu, v ktorej žiadala zmenu zákona na ochranu chorých.

Domnievala sa, že lekári neposielajú pacientov na potrebné vyšetrenia, aby skontrolovali, či sa im choroba nevrátila späť, uviedol britský portál mirror.co.uk.

Chvíľku to vyzeralo, že Gemma chorobu porazila. V auguste 2019 jej však bola diagnostikovaná sekundárna rakovina. Podstúpila ďalšiu liečbu, no vo februári 2020, mesiac po jej 39. narodeninách, obdržala zlú správu. Zistila, že bude žiť už len pár mesiacov. Svoj boj napokon prehrala, no v príspevku podotkla, že jej bolesť a utrpenie sa teraz skončili a že sa dočkala vytúženého pokoja.