Brutálne VIDEO zo škôlky: Príšernosti, ktoré robili učiteľky malým deťom, vám vyrazia dych!

Zábery, ktoré zhrozia každého rodiča. Dve učiteľky v materskej škole čelia policajnému vyšetrovaniu po tom, ako mali udrieť škôlkarov, ktorým sa nechcelo spať. Všetko zachytila kamera!

Na šokujúcich záberoch je vidieť, ako učiteľky násilne deti tlačia do postelí a viackrát ich fackajú. Ako uvádza portál Daily Mail, incident sa odohral v čínskej provincii Zhejiang. Príšerné činy učiteliek odhalil otec 3-ročného škôlkara.

Otec, známy pod prezývkou Sun, si 7. júla vyzdvihol svojho syna z predškolského vzdelávacieho zariadenia Huibo v čínskom meste Ningbo. Na synovej tvári si všimol dlhú krvavú chrastu. Od škôlky si vyžiadal kamerový záznam. Keď uvidel, čo sa tam dialo, takmer onemel.

„Môj chlapec tam ležal a snažil sa zaspať. Jedna z učiteliek karhala ďalšie dieťa. Syn sa posadil, aby sa na to pozrel, pretože deti zaujíma všetko. Druhá učiteľka zobrala vankúš a hodila ho do tváre môjho syna. On si zakryl tvár a už sa neodvážil ani pohnúť,“ povedal novinárom pán Sun. Na ďalších videách, ktoré sa objavili na internete, údajne jedna z učiteliek opakovane udiera do hlavy a tela iného chlapca, ktorému sa nedarilo zaspať. Ďalšia učiteľka chlapca fackuje po tvári a prstom na neho ukazuje, pričom sa zdá, že sa mu vyhráža.

Obe vyučujúce sú stále zamestnané v spomínanej škôlke a prípad vyšetruje polícia. „Po skončení vyšetrovania ukončíme príslušné zmluvy,“ vyjadril sa riaditeľ materskej školy.

Podobné prípady v Číne nie sú ojedinelé. V roku 2019 na juhu Číny učitelia prinútili dvoch škôlkarov spať na poludňajšom slnku ako trest za to, že boli v triede príliš hluční. V roku 2018 učiteľku zachytila kamera pri tom, ako strká do jednej žiačky a ťahá spod nej stoličku, aby ju potrestala za to, že vyrušovala, keď sa nevrátila na pridelené miesto.