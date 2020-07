Európska komisia uvoľňuje pravidlá: Veľká pomoc pre firmy, v tomto budú mať výhodu

Európska komisia (EK) chce uvoľniť niektoré pravidlá, aby firmy mohli ľahšie získavať čerstvý kapitál na trhoch.

V piatok to povedal podpredseda EK Valdis Dombrovskis.

"Dnes navrhnuté cielené zmeny uľahčia našim firmám snahu získať potrebné financovanie investícií pre našu ekonomiku," povedal Dombrovskis.

Dočasne sa majú uvoľniť napríklad pravidlá týkajúce sa prospektov pre kapitálový trh. Firmy, ktoré emitujú akcie alebo dlhopisy, v týchto dokumentoch informujú investorov o svojom podnikaní a svojej situácii. Po novom by sa mali skrátiť z niekoľkých stoviek strán len na 30 strán, aby sa ľahšie vytvárali, čítali a skúmali. To však má platiť len pre firmy, ktoré už predtým emitovali akcie alebo dlhopisy.

Okrem toho by sa mali uvoľniť niektoré predpisy smernice MiFID II pre profesionálnych investorov. To by malo investorom ušetriť byrokraciu a náklady. Uvoľnenie sa však nebude týkať ochrany menej skúsených investorov, ako sú napríklad súkromné osoby, ktoré investujú do dôchodkového zabezpečenia.

Tretím elementom je uvoľnenie pravidiel týkajúcich sa premeny pohľadávok na cenné papiere. Myslí sa tým zviazanie úverov, z ktorých sa vytvárajú finančné produkty obchodované na kapitálových trhoch. To by podľa EK malo pomôcť bankám zvýšiť úverovanie tým, že očistia svoje bilancie od rizikových pozícií.