Radi vysedávate pred televíziou? V hre je vaše zdravie, táto štúdia vás donúti vyskočiť zo sedačky

Sedenie pred televíziou má zhubný vplyv na zdravie a skracuje život. Škótski vedci tvrdia, že majú prvé tvrdé dôkazy o tom, že sledovanie televízie viac ako dve hodiny denne skracuje život.

Ak by celá populácia dokázala tráviť pred obrazovkami maximálne dve hodiny denne, poklesol by počet úmrtí na choroby srdca a ciev o osem percent a počet úmrtí na akúkoľvek príčinu o šesť percent.

Vyplýva to z výskumu demografických dát a životného štýlu pol milióna Britov v rokoch 2006 a 2010. Opiera sa o ich genetické a zdravotné záznamy v Biobank UK.

"Táto štúdia posilňuje význam dôkazov, že čím dlhšie každý deň človek sleduje televíziu, tým horšie má zdravie a tým skôr umrie predčasne. Náš výskum dokazuje, že obmedzenie doby sledovania televízie každý deň by malo obrovský vplyv na celkové zdravie populácie," tvrdí doktor Hamish Foster z University of Glasgow.

Negatívne nepôsobí pritom len sledovanie televízie v zmysle žiarenia, ale aj správanie divákov so sledovaním televízie súvisiace. Ľudia sledujúci televíziu pri tom sedia alebo ležia. Veľakrát tak takmer nehybne trávia niekoľko hodín, čo pôsobí zhubne na obehovú sústavu. A nezriedka si k televízii berú tiež rôzne pochutiny, ktoré do zdravého jedálnička vôbec nepatria a človek by sa im mal maximálne vyvarovať. Tieto potraviny ďalej zaťažujú obehovú sústavu, zvyšujú riziko metabolického syndrómu aj rakoviny.