Ochorenie pečene je tichý zabijak: Dôležitá je prevencia, stačí urobiť túto vec

S ochorením pečene môže pacient žiť bez toho, aby o ňom vedel. Napríklad chronická hepatitída C sa nazýva aj tichý zabijak. A to preto, lebo pečeň samotná nebolí a pacient nemusí ísť včas k lekárovi.

Pre TASR to povedala internistka, klinická farmakologička Mária Belovičová počas osvetového podujatia pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy, ktoré sa v piatok konalo v Bardejove.

"Na Slovensku sú chronické ochorenia pečene piatou najčastejšou príčinou smrti celkovo a v prípade produktívneho veku sa dostávajú na tretie miesto za kardiovaskulárne a onkologické ochorenia," priblížila ďalej s tým, že podľa Európskej asociácie pre výskum pečene je Slovensko krajina so štvrtou najvyššou mortalitou na ochorenia pečene po Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku. Okrem zvýšeného tuku v pečeni či alkoholu, a to aj u mladých ľudí, vedú často k vážnemu chronickému poškodeniu pečene aj vírusové hepatitídy B a C, autoimunitné choroby, ako aj liekové poškodenie pečene.

Kým k nákaze hepatitídou typu A dochádza vplyvom nedostatočného umývania si rúk, vírusové, krvou prenosné, sú hepatitídy typu B a C. "Človek ich môže dostať cez pírsing, tetovanie, intravenóznym užívaním drog, sexuálnou cestou. Starší pacienti sa mohli v minulosti nakaziť cez transfúziu alebo krvný derivát, na dialýze, počas operácie, u zubára alebo všeobecného praktického lekára, keď ešte neboli jednorazové injekcie," vysvetlila Belovičová s tým, že niekedy sa spôsob prenosu vírusových hepatitíd zistiť nedá.

Sprievodnými znakmi ochorenia pečene sú podľa jej ďalších slov nešpecifické príznaky, ako je slabosť, únava a tiež pocit tlaku pod pravým rebrovým oblúkom. Keďže však chorá pečeň nebolí, pacient ju zvyčajne začína liečiť až na základe zvýšených hodnôt takzvaných pečeňových testov. Práve preto je podľa Belovičovej aj v tomto prípade dôležitá prevencia. "Je to bežné vyšetrenie, pri ktorom sa dá zachrániť ľudský život. Je však dôležité, aby boli tieto ochorenia včas diagnostikované," doplnila s tým, že testy sú súčasťou štandardných preventívnych prehliadok. Ako v tejto súvislosti dodala, včas podchytená hepatitída typu C sa dá vďaka moderným antivirotikám vyliečiť do 12 týždňov. Neoddeliteľnou súčasťou liečby akejkoľvek choroby pečene je aj správne stravovanie.

Podľa Belovičovej slov bol o podujatie v Bardejove veľký záujem. Približne 150 návštevníkov si tam nechalo zmerať elasticitu pečene a percento tuku v nej, záujem bol aj o meranie krvného tlaku, glykémie, protilátok proti hepatitíde C. Záujemcovia mali aj možnosť svoje výsledky odkonzultovať s lekárom.