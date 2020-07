Alexander († 8 mes.) zomrel na záhadnú chorobu: Zdrvení rodičia hovoria o koronavíruse

Rodina začala zbierku po smrti 8-mesačného dieťaťa, ktoré zomrelo na zriedkavé detské ochorenie.

Alexander Parsons z Plymouthu v Spojenom kráľovstve zomrel v apríli v detskej nemocnici v Bristole po diagnostikovaní Kawasakiho choroby. Ochorenie postihuje hlavne deti do 5 rokov, príznaky zahŕňajú vysokú teplotu, vyrážky, opuchy a reakcie ako pri syndróme toxického šoku.

Odborníci sa domnievajú, že až 100 detí malo doposiaľ v Spojenom kráľovstve ochorenie podobné Kawasakiho chorobe, ktoré je spájané s koronavírusom, uviedol web edinburghnews.scotsman.com. Minister zdravotníctva Matt Hancock minulý mesiac uviedol, že odborníci sa naliehavo zaoberajú týmto novým syndrómom postihujúcim deti, zdôraznil však, že je zriedkavý.

Alexander bol pôvodne prijatý do Derrifordskej nemocnice v Plymouthe v prvom aprílovom týždni. Keď sa jeho stav zhoršil, bol prevezený do detskej nemocnice v Bristole, kde zomrel 25. apríla. „Nemôžem uveriť, že som ho nosila dlhšie, ako bol nažive. Ďalší rodičia budú rovnako nešťastní, pokiaľ vláda nezačne počúvať rady vedcov a neprestane hazardovať so životmi ľudí. Lekári a zdravotné sestry, ktorí bojovali za záchranu Alexa, boli neuveriteľní - ale keby sa vedelo viac o prepojení medzi COVID-om a Kawasakiho chorobou, mohli by urobiť viac," uviedla Alexandrova matka Kathryn Rowlands (29).

Uviedla tiež, že jej syn nemal žiadne iné známe zdravotné problémy a spokojne sa usmieval a hral len niekoľko hodín predtým, ako sa jeho stav zhoršil v dôsledku aneuryzmy. Zdrvení rodičia rozbehli finančnú zbierku s cieľom zvýšiť povedomie o možných súvislostiach medzi príznakmi podobnými koronavírusu a Kawasakiho chorobe. Vyzbierali už viac ako 10 000 libier (11 000 eur).