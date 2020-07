Korene amerického herca († 84) majú siahať do Hermanoviec: Pochádza hollywoodsky pápež zo Slovenska?!

Hollywood je zrejme našej krajine opäť o čosi bližší.

Podľa zápisov z matriky v obci Hermanovce (okr. Prešov), ako aj podľa dostupného sčítania ľudu v USA to vyzerá, že otec známeho herca Eugena Greytaka († 84) prišiel na svet práve v malej obci na východe Slovenska. Americký herec známy aj ako Gene Greytak sa v Hollywoode preslávil najmä rolami pápeža Jána Pavla II, s ktorým ho spájala priam dokonalá podoba. Paradoxom pritom je, že postavička zo známych seriálov či komédií sa dlhé roky živila niečím úplne iným.

Eugene Greytak († 84) si roky zarábal ako realitný agent. Po zvolení Jána Pavla II. za pápeža zistil, že sa na neho neuveriteľne podobá. Pre noviny Cincinnati Post pred rokmi povedal: „Keď som sa prechádzal po Las Vegas, všimol som si fotografiu pápeža. Vtedy som si povedal – chlapče, veď on vyzerá rovnako ako ty.“ A podobu si všimli aj filmári. Postupne ho angažovali až do 15 úloh vo filmoch alebo v seriáloch, kde hral pápeža. Účinkoval napríklad aj v komediálnych trhákoch Sestra v akcii či Horúce strely, úlohu si strihol aj v populárnych seriáloch Alf a Ally McBealová. Podľa portálu The Orange County Register na to, aby Svätého Otca stvárňoval, dostal dokonca list z Vatikánu s povolením!

Otec z východu?

Najviac Grejtákovcov na Slovensku žije v Hermanovciach (okr. Prešov). Jeden z nich Milan Grejták (53) sa zaoberá skúmaním rodostromu tohto rodu. Niektoré vetvy sa mu už podarilo preskúmať, iné sa však strácali. „Už asi 15 rokov sa snažím nazbierať čo najviac informácií o rode Grejták. Robím ich genealógiu. Aj keď sa mi podarilo nájsť najstaršiu zmienku o rode Grejták z roku 1734,“ prezrádza. Pri tejto príležitosti sa mu podarilo natrafiť aj na zápis v tamojšej matrike z roku 1888.

V nej je zápis o narodení istého chlapca s menom Franciscus, pričom ako priezvisko otca je uvedené Grejták. Novému Času sa zase podarilo nájsť informácie zo sčítania ľudu v USA z roku 1940 prostredníctvom virtuálneho rodostromu. Meno Franka Greytaka, toho času žijúceho v Trumbulle v štáte Connecticut, je tam spomenuté s tým, že na svet prišiel „okolo roku 1889 na území Československa“ a jedno z jeho detí sa volá Eugene. Podľa stránky o sčítaní ľudu sa síce Frank narodil v roku 1889, nie v roku 1888, ako je zapísané v matrike, ale bádateľ tvrdí, že s podobnými nezrovnalosťami sa stretol viackrát. Známy herec Greytak, ktorý by mal byť teda jeho synom, sa pritom podľa dostupných informácií narodil v Trumbulle.

Spomienky na stretnutie

„Vďaka Novému Času, ktorý našiel informáciu zo sčítania ľudu v USA z roku 1940, môžem konštatovať, že s najväčšou pravdepodobnosťou je Frank Greytak, ktorému sa v meste Trumbull v Americkom štáte Connecticut narodil ako jedno z detí Eugene Greytak, vysťahovalcom z Hermanoviec,“ uzavrel bádateľ historických súvislostí tohto rodu. Genovi sa pred pár dňami venovala na sociálnych sieťach aj stránka Američania slovenského pôvodu.

„Otec Eugena Greytaka sa narodil v obci Hermanovce, okr. Prešov a po príchode do Ameriky sa usadil v štáte Connecticut, kde založil malú rodinnú farmu,“ uviedli. Na stránke legacy.com kde ľudia vzdávajú úctu zosnulým, po smrti Greytaka v roku 2010 istý používateľ pod menom James Greytak napísal: „Stretol som sa s Genom Greytakom a jeho synom Leem v roku 1997 v Minnesote počas stretnutia rodiny Greytakovcov. Sme nejako prepojení cez rodinu z Hermanoviec na Slovensku, hoci doposiaľ nie je presne známe ako. On aj Lee boli veľmi príjemní ľudia a bolo fajn sa s nimi porozprávať.“

