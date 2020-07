Dedina na Kysuciac, kde deti nosí bocian: Starosta aj obyvatelia môžu byť vzorom pre celé Slovensko

Operenec im nosí šťastie. V centre kysuckej dediny Raková (okr. Čadca) sa už 33 rokov majestátne týči bocianie hniezdo.

Jeho operení obyvatelia, ktorých vnímajú ako symbol šťastia a nového života, trónia na 10-metrovom stĺpe pri miestnom kostole hneď vedľa potoka Rakovanka. Na miestnych majú blahodarný vplyv. V obci neustále zaznamenávajú prírastok obyvateľov. Dedinčania si svoje bociany strážia ako oko v hlave.

V týchto dňoch je v hniezde bocian s jedným mláďaťom a každý sa na ne môže vynadívať cez kameru na webe obce. „Ľudia si ich veľmi obľúbili, fotia ich aj turisti. Sú tu už od roku 1987, takže sprevádzajú niekoľko generácií. Žijú s nami ako naši obyvatelia a skutočne sa nám rodí viac detí ako umiera starších ľudí, “ teší sa starosta obce Anton Heglas.

Operence majú v obci krásny život, ľudia ich v pokoji nechajú nazobať sa plodín, ktoré pestujú na poli. „Jedna pani mi spomínala, že keď nedávno prekopávala zemiaky, jeden z nich k nej doletel, v pohode sa prechádzal okolo nej a zbieral potravu. Zaletel tak tri kilometre od hniezda,“ prezradil sta­rosta.

„Vždy, keď ideme na zmrzlinu, musíme pozdraviť aj bociany, to je už taký zvyk,“ smeje sa mladá mamička Anka, ktorá býva v Rakovej so snúbencom a ich deväťmesačným synom Jankom. Ľudí z Rakovej chváli aj šéf Chránenej krajinnej oblasti Kysuce Ján Korňan. „Starosta aj miestni obyvatelia môžu byť vzorom pre celé Slovensko v tom, čo všetko už urobili a stále robia pre to, aby bocian v hniezde zostal.“ Otvoriť galériu Lucke (5, vľavo) a Miške (7) sa miestne bociany veľmi páčia. Zdroj: Ján Korňan

Obec dokonca z grantových peňazí pred dvoma rokmi zriadila online kameru, vďaka ktorej ich môžu sledovať naživo na webe dediny. Napriek všeobecnej obľube bocianov sa v obci nájde zopár indivíduí, ktoré tieto operence nemusia. „Niektorí ľudia ich nemali radi, lebo zo stromov špinia na strechy a záhrady. Raz im dokonca zhodili hniezdo a zachraňoval ich miestny farár Milan Šamaj. So susedom vytrepal hore na stĺp pneumatiku a bocian si na nej hneď začal stavať nové hniezdo,“ uzatvára Korňan.

Obec Raková