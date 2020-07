Čo sa deje s Juditou? Po výpovedi znalcov o Tomášovom († 16) osudnom dni prišli nečakané manévre!

Stredoškoláčka stála opäť pred súdom. Hoci od vraždy jej kamaráta Tomáša († 16) uplynul už rok a dva mesiace, súd stále nevyniesol rozsudok.

Jedinou obžalovanou zo závažného zločinu vraždy je Judita (17), ktorá si v piatok za prítomnosti rodičov i sestry vypočula znalecké posudky z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Podľa informácií Nového Času súd porovnával trojhodinovú výpoveď Judity z prvého pojednávania s nálezmi znalcov.

„Je to nález ústavu, ja som ho prišiel iba prezentovať a bližšie sa vyjadriť k tomu nemôžem,“ reagoval znalec na otázku, aké sú závery posudku kriminalistickej genetickej analýzy, ktoré navrhla vypracovať obhajoba. Informácie zo súdu o tom, čo sa udialo v osudné popoludnie pred rokom, keď v krutých bolestiach zomieral bez pomoci a po 51 bodnorezných ranách nožom Tomáš, na verejnosť neprenikajú. Pojednávanie sa totiž odohráva za zavretými dverami.

Novinkou v prípade je, že obžalovanú Juditu presťahovali z väzenskej nemocnice v Trenčíne do väznice v Žiline. Z akých dôvodov, zatiaľ nie je známe. „Bola prevezená do Žiliny, ale bližšie sa k prípadu nemôžeme vyjadrovať, nakoľko ide o neverejné zasadnutie,“ vyjadril sa advokát Tomášovej rodiny Ján Halagan s tým, že na súde odzneli znalecké posudky z rôznych oblastí. Judita vypovedala 3 hodiny a podľa informácií advokáta porovnávali znalecké posudky s jej výpoveďou: „Pamätá si toho dosť, teraz to už súd len porovnáva s dôkazmi,“ uzavrel advokát.

Väznica v Žiline

- Bola zriadená k 1. januáru 1971 v budove bývalého dievčenského internátu strednej zdravotníckej školy.

- Od roku 1990 bola určená pre výkon väzby mužov, žien a mladistvých okresov Žilinského kraja, okresu Považská Bystrica a od júna 2003 do januára 2010 aj pre Okresný súd Prievidza. Zároveň si v nej odpykávali trest odňatia slobody odsúdení zaradení do II. nápravnovýchovnej skupiny.

- Kategória odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody sa v ústave zmenila v septembri 2012, a to zo stredného stupňa stráženia na minimálny stupeň.- V roku 2015 sa Ústav na výkon väzby Žilina reprofiloval na Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody.- V ústave oddeľujú ženy od mužov, mladistvých od dospelých, obvinených od právoplatne odsúdených.