Veľká akcia na Domaši: Návštevníkov čaká počas víkendu akčný program

Na vodnej nádrži Domaša na hornom Zemplíne sa počas víkendu (25. - 26. 7.) uskutočnia dve športové podujatia.

V sobotu zdolajú vytrvalostní plavci približne trojkilometrovú vzdialenosť zo strediska Dobrá na stredisko Eva, oba víkendové dni sa tiež uskutoční Veľká cena Domaše v paddleboardoch. O podujatiach informuje obec Kvakovce na portáli domasacity.sk.

Na Domaši organizuje letné podujatie Diaľkové plávanie obec Kvakovce v spolupráci so združením Vranovské Vydry. Ako obec uvádza, začiatok registrácie plavcov je o 8.30 h priamo na pláži rekreačnej oblasti Dobrá, na preplávanie Domaše vyrazia o 10.00 h. V prípade nepriaznivého počasia sa nesúťažné hromadné diaľkové plávanie neuskutoční.

Aj Veľká cena Domaše v paddleboardoch sa odohrá na stredisku Dobrá. Športové podujatie, počas ktorého sa bude súťažiť v rôznych kategóriách, bude trvať dva dni, pričom na nedeľu si organizátori pripravili novinku. "Pretekárov aj ich rodinných príslušníkov loď Bohemia vyvezie na štart do vzdialenosti dvoch kilometrov od Dobrej. Pretekári zoskočia z lode do vody a priamo z lode bude odpískaný štart pretekárov," približuje kvakovská samospráva s tým, že účastníkov pretekov bude loď Bohemia sprevádzať až do cieľa.