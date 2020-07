Do španielskej La Ligy pribudli dvaja tréneri: Zvučné mená so skúsenosťami pozdvihnú úroveň ligy

La Liga doposiaľ disponovala len zopár kvalitnými trénermi. To je však už minulosťou.

Okrem Zinedina Zidaneho, Diega Simeoneho, Quiqueho Setiéna a Julena Lopeteguiho od ďalšej sezóny uvidíme na lavičkách aj Manuela Pellegriniho a Unaia Emeryho.



Manuel Pellegrini prevezme Betis Sevillu. Manuel má s La Ligou bohaté skúsenosti. Najväčšiu slávu zažil vo Villareale, s ktorým siahol na druhú priečku v lige a v Lige majstrov to dotiahol až do semifinále. Neskôr si vyskúšal priemerné pôsobenie v Reale Madrid a v Malage. Skúsenosti má aj s naglickým futbalom, kde trénoval Manchester City či West Ham United.



Druhým "navrátilcom" je Unai Emery. Ten si podobne ako Pellegrini v La Lige "odkrútil" svoje. Medzi jeho najväčšie úlovky patrí trojnásobné víťazstvo v Európskej lige so Sevillou. Tú viedol tri roky. Neskôr si vyskúšal nie príliš vydarené angažmá v Paris Saint-Germain a anglickom Arsenale. Od nasledujúcej sezóny preberie Villareal, ktorý kedysi trénoval práve Manuel Pellegrini.