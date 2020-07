Veľká pochvala zo zámoria: Albert Rusnák? Jeden z najlepších hráčov MLS!

Albert Rusnák (26) je oporou Real Salt Lake City už tretím rokom. Najnovšie si ho nevedel vynachváliť jeho tréner Freddy Juarez.

Albert Rusnák sa aktuálne zotavuje zo zranenie. Absenciu slovenského reprezentanta pocítili Juarezoví zverenci na vlastnej koži, keď stratili body po prehre s Kansasom 0:2.



Po zápase však tréner pre média špecifikoval Rusnákov zotavovací proces a k tomu pridal aj čerešničku na torte. „Cíti sa čoraz lepšie a robil už aj cvičenia mimo ihriska. Myslím si, že v deň zápasu to bude ešte lepšie. Rusnák je jeden z najlepších hráčov v celej súťaži a je to náš líder. Ak nám bude chýbať, pocítime to. Máme však aj iných talentovaných hráčov, ktorí ho môžu nahradiť,"



Rusnákov Salt Lake je aktuálne tretí v tabuľke a bez šance dostať sa na druhú, postupovú priečku. V tabuľke tretích tímov je však prvý, čo klubu zabezpečuje postup do play-off.