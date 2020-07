Nečakaný doplnok obľúbenej atrakcie v Banskej Štiavnici: Anča mala opletačky s políciou!

Neželane dostala „doplnok“! Kurióznu situáciu zažili obyvatelia a turisti v Banskej Štiavnici.

Počas letnej sezóny totiž v tomto historickom baníckom meste jazdia dva zážitkové vláčiky známe aj ako Štiavnická Anča a jeden z vláčikov zažil nedávno aj svoju premiéru. Keď sa vodič vrátil z prestávky, našiel si na kolese pozdrav od tamojších mestských policajtov. Keďže vláčik blokoval cestu v centre mesta, založili mu blokovacie zariadenie tzv. papuču.

„Čo sa týka vláčika, kde bolo založené blokovacie zariadenie, tak sme to riešili v zmysle priestupkového zákona. Vozidlo totiž bránilo prejazdu, preto sme to museli riešiť,“ uviedol Peter Šemoda, náčelník Mestskej polície v Banskej Štiavnici s tým, že v takomto prípade môžu udeliť pokutu až do 50 eur. „Anča má vyhradené miesto, kde má parkovať počas prestávky. Vodič prišiel pracovať na svoj prvý turnus a pomýlil sa, pričom počas obeda zaparkoval na inom mieste, ako mal. V takomto prípade mestskí policajti zareagovali veľmi správne a uložili mu blokovacie zariadenie,“ uviedol Milan Kabina, zástupca prevádzkovateľa vláčikov.

Štiavnická Anča

Júl – august (denne): 10. - 18. 20 hod.

Zastávky: Námestie sv. Trojice, Banské múzeum, tajch Klinger, Kalvária, Botanická záhrada, Križovatka

Celodenný: dospelí/7e

Celodenný: deti/5e