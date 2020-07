Nová posila belasých Samuel Buček: Som pripravený strieľať góly za Slovan

Začínajú zbrojiť! Hokejový Slovan nedávno zmenil majiteľa a najslávnejší klub spod Tatier už získava nových hráčov do svojho kádra.

Novou akvizíciou v belasom drese sa stal reprezentačný útočník Samuel Buček (21), ktorý podpísal ročný kontrakt. Denníku Nový Čas prezradil, že sa veľmi teší na pôsobenie v Bratislave a aj na to, že si po dvoch rokoch znovu zahrá s bývalými spoluhráčmi z Nitry – útočníkmi Braňom Rapáčom a Daliborom Bortňákom!

Bol som so Slovanom už nejaký čas v kontakte a zavážilo to, že Slovan je značka, má tie najvyššie ambície, dobré zázemie, takže to beriem ako výzvu a možnosť napredovať v kariére.

Zavážilo aj to, že Slovan angažoval aj ďalších útočníkov Braňa Rapáča s Daliborom Bortňákom, ktorých poznáte z pôsobenia v Nitre?

Presne tak. Pred dvoma rokmi sme vytvorili v Nitre spoločný útok a odvtedy si dobre rozumieme aj mimo ľadu. Chceli sme si ešte raz spolu ťuknúť v jednom tíme, a keď teraz prišla táto možnosť, tak sme ju všetci iba privítali.

Neobávate sa toho, že vás fanúšikovia v Nitre vypískajú?

Dúfam, že to pochopia, tak to v živote chodí, že sa práca mení. Každý chce ísť do lepšieho a prestup do Slovana tak vnímam.

Keď sa objavila správa, že ide opäť do Nitry, už som mal podpísaný kontrakt so Slovanom.

V belasom drese by ste mali byť ofenzívnym lídrom. Ste na to pripravený?

Viem, že sa budú odo mňa očakávať góly a body, takže som s touto úlohou stotožnený. V Slovane sa rysuje dobré mužstvo, takže sa už teším na sezónu. Môžeme dosiahnuť veľký úspech, ale musíme všetci ťahať na ľade za jeden povraz.

V Bratislave to budete mať možno aj ľahšie do národného tímu...

Najskôr som to tak nebral, ale neskôr som si uvedomil, že kouč reprezentácie Craig Ramsay chodí často na súboje Slovana, takže určite budem viac na očiach. Ale, ako som povedal, prvoradé je to, aby sa darilo tímu a hral hokej, ktorý sa bude páčiť aj fanúšikom.

Bratislavu máte zmapovanú?

V minulosti som absolvoval viacero reprezentačných akcií v hlavnom meste, takže sa už nestratím (smiech).