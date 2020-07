Mladý policajt († 28) zomrel za šokujúcich okolností: Z vraždy uznali vinných troch tínedžerov

Súd v Británii uznal troch tínedžerov za vinných z vraždy policajta Andrewa Harpera, ktorý prišiel o život v auguste 2019 počas služby, keď vyšetroval nahlásený prípad lúpeže. Informovala o tom v piatok spravodajská televízia Sky News.

Henry Long (19), Albert Bowers (18) a Jessie Cole (18) zabili Harpera pri snahe vyhnúť sa zadržaniu. Harper ich totiž aj s kolegom prenasledoval pre krádež štvorkolky spred domu na západe grófstva Berkshire ležiaceho na juhu Anglicka.

Podľa súdu 28-ročný policajt zomrel za "skutočne šokujúcich okolností". Pri prenasledovaní páchateľov sa totiž nohami nešťastne zachytil o povraz, ktorým bola ukradnutá štvorkolka pripevnená k zadnej časti vozidla páchateľov. Policajta následne takto ťahali za vozidlom zruba 1,5 kilometra.

Všetci traja sa priznali ku krádeži štvorkolky a pripustili tiež, že pred policajtmi sa snažili uniknúť.

Advokáti však súdu povedali, že ich klienti netušili, že sa Harper zamotal do povrazu pripevneného k vozidlu. Long, ktorý auto šoféroval, súdu povedal, že ak by o Harperovi vedel, auto by zastavil a pokúsil sa mu pomôcť. "Sústredil som sa ale na riadenie a chcel som sa čo najskôr odtiaľ dostať," povedal. Páchateľov odsúdia budúci piatok.

K incidentu došlo vlani 15. augusta o 23.30 h miestneho času pri obci Sulhamstead. Premiér Boris Johnson v reakcii na túto udalosť vtedy uviedol, že smrť Andrewa Harpera, ktorý bol členom poriadkových zložiek v regióne Thames Valley, ho "hlboko šokovala a pobúrila".

Polícia bezprostredne po udalosti zadržala v súvislosti s týmto incidentom na rôznych miestach grófstva desať ľudí vo veku do 30 rokov vrátane 13-ročného chlapca.